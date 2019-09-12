ميسي, ورونالدو, يتنافسان, على, جائزة, جديدة,

دخل لونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، نجما برشلونة ويوفنتوس، في منافسة على جائزة جديدة، وهي القدم الذهبية "جولدن فوت".

وانضم الثنائي للقائمة القصيرة، التي تضم 10 مرشحين فقط، وهم (ليونيل ميسي - كريستيانو رونالدو - واين روني - روبرت ليفاندوفسكي - جيرارد بيكيه - تياجو سيلفا - سيرجيو أجويرو - جورجيو كيليني - سيرجيو راموس - لوكا مودريتش).وتعد "جولدن فوت" جائزة دولية، تُمنح للاعبين الذين يحققون إنجازات رياضية رفيعة، بشرط ألا يقل عمرهم عن 28 عامًا، ويمكن الفوز بها مرة واحدة فقط.وتُقدم الجائزة منذ عام 2003، وحصل عليها في السابق كل من: "روبرتو باجيو - نيدفيد - شيفيتشينكو - رونالدو - ديل بييرو - روبرتو كارلوس - رونالدينيو - توتي - جيجز - إبراهيموفيتش - دروجبا - إنييستا - إيتو - بوفون - كاسياس - كافاني".