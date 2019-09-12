ميسي, ورونالدو, يتنافسان, على, جائزة, جديدة,

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تحدث فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عن الأسباب التي أدت إلى عدم التعاقد مع...
أفادت تقارير صحفية، أن ريال مدريد اقترب من ضم النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب...
صرح المدير التنفيذي لفريق برشلونة، خافيير بورداس، اليوم الأربعاء، بأنه لا يتخيل...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد بشأن خط هجوم برشلونة الذي...
وجهت شرطة ولاية ساو باولو البرازيلية، اتهاما رسميا أمام القضاء لعارضة الأزياء،...
كشفت شبكة ” سكاي نيوز العربية ” نقلا عن صحيفة ” لو باريسيان ” الفرنسية عن نقل بطل...
يسعى مسؤولو باريس سان جيرمان إلى إنهاء حالة العدائية التي باتت تشبه الحرب بين...
قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، منتخب بلاده للانتصار على ليتوانيا بنتيجة 5-1،...
الملكي في الموسم الماضي. وقال بيريز، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:...
استلم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد ومهاجم نادي برشلونة الإسباني، جائزة "ESPY"،...