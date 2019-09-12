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6600 مهندس عربي في الهايتيك , 25% منهم نساء



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طرا ارتفاع ملحوظ على عدد العاملين العرب في مجال التقنية العالية الهاي تيك بحيث ازداد خلال العقد الأخير بثمانية عشر ضعفا.



وجاء في تقرير لصحيفة ذي ماركر الاقتصادية الصادرة صباح اليوم ان ستة الاف وستمائة مهندس عربي يتم تشغيلهم في صناعات الهاي تيك خمسة وعشرون منهم نساء وان سبعمائة عربي ينضمون سنويا الى هذه الصناعات.

كما تضاعف عدد الطلاب العرب في هذا المجال في غضون ست سنوات بحيث بلغ عددهم العام الحالي خمسة الاف وستمائة طالب.


ومن المقدر أن ينضم نحو 700 عربي آخر كل عام إلى صناعة التكنولوجيا الفائقة.

وبهذا يساهم المهندسون العرب بأكثر من 1.9 مليار شيكل في إجمالي الناتج المحلي في البلاد.




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