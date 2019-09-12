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وفاة المخرج اللبناني سيمون أسمر عن 76 عاما



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توفي المخرج اللبناني سيمون أسمر الذي اشتهر على مدى عقود بأنه صانع النجوم، امس الأربعاء، عن 76 عاما.



وقد عانى أسمر في أيامه الأخيرة من مرض عضال وتوفي في أحد مستشفيات بيروت.


أطل أسمر للمرة الأولى عام 1972 في برنامج “ستوديو الفن” عبر تلفزيون لبنان الرسمي ومن هذا البرنامج أطلق نجومية العديد من الفنانين اللبنانيين وبينهم ماجدة الرومي ووليد توفيق وعبدو ياغي وغيرهم.


وعلى مدى أعوام ظل استديو الفن أكاديمية لتخريج النجوم وبينهم في الثمانينيات راغب علامة وربيع الخولي ونجوى كرم وعاصي الحلاني وإليسا ونوال الزغبي ووائل كفوري وغيرهم من النجوم في مجالات الغناء والتقديم.


يعتبر أسمر أحد أشهر معدي ومخرجي البرامج الفنية والترفيهية والسياسية والثقافية والمسابقات في تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال “إل بي سي” حيث كان مدير قسم برامج المنوعات فيها وقد تنقل لاحقا بين العديد من المحطات اللبنانية.


ونال أكثر من عشرين جائزة في لبنان ومختلف أنحاء العالم منها جائزة أفضل مبدع تلفزيوني عام 1994 وجائزة مفتاح سيدني في أستراليا في العام نفسه.


ونعته إليسا على تويتر قائلة “الله يرحمك يا أستاذ. انت جزء كبير من تاريخ الفن والتلفزيون بالعالم العربي وكلنا كان إلنا شرف نمرق بمدرستك بيوم من الأيام وروح يضل يذكرك التاريخ إنك صانع النجوم والفرح”.




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