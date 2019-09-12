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حيفا: احتراق سيارات وشبهات تشير إلى اضرام نار متعمد



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اندلعت النيران الليلة الماضية بسيارات في شارعي ألنبي ودانيا في مدينة حيفا.


وصل محقق حرائق من سلطة الاطفاء والانقاذ الى المكان صباح اليوم الخميس وباشر التحقيق في الحاصل، حيث تشير الشبهات الى اضرام النار بشكل متعمد في المنطقتين.

تمت احالة نتائج التحقيق الى الشرطة لمتابعة التحقيقات في الملف.





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