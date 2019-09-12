تقديم, لائحة, اتهام, بحق, ياسين, ياسين, من, الجديدة, المكر, بقتل, زوجته,

قدمت النيابة العامة لواء حيفا اليوم الخميس للمحكمة المركزية في المدينة,لائحة اتهام ضد ياسين صالح ياسين(48عاماً)من الجديدة المكر بقتل زوجته بظروف قاسية أمينة ياسين(40عاماً),حيث طعنها في منطقة الصدر مما ادى الى مقتلها.

وبحسب لائحة الاتهام ان المتهم والضحية كانا يعيشان في نفس المنزل مع 5 اطفال قاصرين,في تاريخ 17.08.2019 على خلفية نزاع بينهما قرر المتهم قتل زوجته حوالي الساعة الثانية بعد الظهر في غرفة النوم نشب جدال كلامي بينهما انتهى بطعن الزوجة بواسطة سكين كبيرة بطول 25 سم.بعد الطعن توجهت الضحية لاطفالها وطلبت النجدة وسقطت على الارض,اثنين من ابنائها قاموا بالاتصال بالشرطة وقاموا باستدعاء الجد والجدة,وسأل ابن المتههم والده لماذا فعلت ذلك,اجاب المتهم:"خلص,قتلتها".المتهم خرج من غرفة النوم والسكين بيده وهدد والديه وطلب منهم الخروج من المنزل,وخرج المتهم من المنزل ومعه السكين وقام بمقاومة ابنه الذي حاول اخد السكين منه,المتهم عاد للمنزل ومعه سكاكين قام بالقائها على اقربائه وجيرانه الذين وصلوا لساحة المنزل ودخل للمنزل واغلق الباب على نفسه حتى وصلت الشرطة .النيابة طلبت من المحكمة تمديد اعتقاله حتى انتهاء الاجراءات القانونية.