تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-12 14:56:36 شاهدوا -اتهام شاب 19 عاما من الناصرة وشقيقه القاصر بالاعتداء على شاب سال احدهما - " ليش بتطلع هيك" |  2019-09-12 13:58:10 ام الفحم تفجع بوفاة الفتى عمر محمود محاميد 15 عاما |  2019-09-12 13:25:07 6600 مهندس عربي في الهايتيك , 25% منهم نساء |  2019-09-12 13:13:44 وفاة المخرج اللبناني سيمون أسمر عن 76 عاما |  2019-09-12 13:04:27 حيفا: احتراق سيارات وشبهات تشير إلى اضرام نار متعمد |  2019-09-12 12:36:30 تقديم لائحة اتهام بحق ياسين ياسين من الجديدة المكر بقتل زوجته |  2019-09-12 12:17:03 أغنية جديدة لدعم التصويت تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي والواتس اب *"صوت والريح تصيح" |  2019-09-12 12:15:36 وحدة البيئة في بلدية الناصرة تحقق انجازات ومشاريع بيئية |  2019-09-12 11:59:15 النائب د. يوسف جبارين: الليكود يحرض على قتل العرب |  2019-09-12 11:41:03 تصريح مدع عام ضد شابين من كفرقرع بشبهة حيازة السلاح |  2019-09-12 11:33:43 كسيفة:هدم منزل شقيق رئيس المجلس المحلي بحجة البناء غير المرخص |  2019-09-12 11:12:58 نتنياهو: لن يكون هناك مفر الا الدخول في حرب ضد غزة |  2019-09-12 10:20:52 كفرقاسم:اطلاق نار على شاب وحالته خطيرة |  2019-09-12 10:58:19 بيريز يؤكد استهداف مبابي.. ويستشهد بفشل برشلونة |  2019-09-12 10:25:11 اصابة عامل سقط عن ارتفاع في روش هعاين |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أغنية جديدة لدعم التصويت تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي والواتس اب *"صوت والريح تصيح"



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اغنية جديدة لدعم التصويت تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي والواتس اب *"صوت والريح تصيح"*كلمات: خير فوديالحان: هيثم زياد اداء: زياد العلي توزيع موسيقي وتسجيل: ميوزيكال ساوند فكرة وانتاج: لمسة ميديا
أغنية جديدة لدعم التصويت تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي والواتس اب *"صوت والريح تصيح"




كلمات متعلقة

أغنية, جديدة, لدعم, التصويت, تجتاح, وسائل, التواصل, الاجتماعي, والواتس, اب, *"صوت, والريح, تصيح",

تابعونــا

شاهدوا -اتهام شاب 19 عاما من الناصرة وشقيقه القاصر بالاعتداء على شاب سال احدهما - " ليش بتطلع هيك" شاهدوا -اتهام شاب 19 عاما من الناصرة وشقيقه القاصر بالاعتداء على شاب سال احدهما - " ليش بتطلع هيك" 2019-09-12 | 14:56:36

اتهام شاب 19 عاما وشقيقه القاصر بالاعتداء على شاب اخر وضربه لانه سأل احدهما :" لماذا...

ام الفحم تفجع بوفاة الفتى عمر محمود محاميد 15 عاما ام الفحم تفجع بوفاة الفتى عمر محمود محاميد 15 عاما 2019-09-12 | 13:58:10

انتقل الى رحمته تعالى الشاب عمر محمود احمد ابراهيم الشيخ حسين محاميد 15 عاما من...

6600 مهندس عربي في الهايتيك , 25% منهم نساء 6600 مهندس عربي في الهايتيك , 25% منهم نساء 2019-09-12 | 13:25:07

طرا ارتفاع ملحوظ على عدد العاملين العرب في مجال التقنية العالية الهاي تيك بحيث...

حيفا: احتراق سيارات وشبهات تشير إلى اضرام نار متعمد حيفا: احتراق سيارات وشبهات تشير إلى اضرام نار متعمد 2019-09-12 | 13:04:27

اندلعت النيران الليلة الماضية بسيارات في شارعي ألنبي ودانيا في مدينة حيفا. وصل...

تقديم لائحة اتهام بحق ياسين ياسين من الجديدة المكر بقتل زوجته تقديم لائحة اتهام بحق ياسين ياسين من الجديدة المكر بقتل زوجته 2019-09-12 | 12:36:30

قدمت النيابة العامة لواء حيفا اليوم الخميس للمحكمة المركزية في المدينة,لائحة...

وحدة البيئة في بلدية الناصرة تحقق انجازات ومشاريع بيئية وحدة البيئة في بلدية الناصرة تحقق انجازات ومشاريع بيئية 2019-09-12 | 12:15:36

استطاعت وحدة البيئة في البلدية والتي تديرها المتخصصة في هذا المجال منار مروات...

النائب د. يوسف جبارين: الليكود يحرض على قتل العرب النائب د. يوسف جبارين: الليكود يحرض على قتل العرب 2019-09-12 | 11:59:15

هاجم النائب د. يوسف جبارين في خطابه امس في الكنيست بشدّة رئيس الحكومة، بنيامين...

تصريح مدع عام ضد شابين من كفرقرع بشبهة حيازة السلاح تصريح مدع عام ضد شابين من كفرقرع بشبهة حيازة السلاح 2019-09-12 | 11:41:03

قامت الشرطة صباح اليوم الخميس بتقديم تصريح مدع عام ضد شابين من كفرقرع بشبهة حيازة...

كسيفة:هدم منزل شقيق رئيس المجلس المحلي بحجة البناء غير المرخص كسيفة:هدم منزل شقيق رئيس المجلس المحلي بحجة البناء غير المرخص 2019-09-12 | 11:33:43

أقدمت جرافات الهدم صباح اليوم الخميس على هدم منزل تابع لشقيق رئيس المجلس المحلي...

نتنياهو: لن يكون هناك مفر الا الدخول في حرب ضد غزة نتنياهو: لن يكون هناك مفر الا الدخول في حرب ضد غزة 2019-09-12 | 11:12:58

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صباح الخميس انه "لن يكون مفر الا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفر مندا شجار مفرقعات رئيس مجلس محلي طه فوزي زيدان شجب استنكار اعدادية البطوف 30 طالبا دون اطار مدرسة افتتاح عام دراسي مدينة حملة لشرطة . السير رهط النقب تحرير مخالفات سرعة هاتف نقال حزام أمان اصابة رجل المغار الرامة سقط من ارتفاع مركز حيان الطبي العلاج مستشفى محاولة فاشلة سطو مسلح فرع البريد قرية عرعره المثلث الشمالي الشرطة تحقق جبل الشيخ ثلوج موقع تزلج فتح ابوابه استقبال المتنزهين زوار حادث طرق عرب الشبلي سيارة شاحنة اصابة خطيرة شاب مروحية مستشفى رمبام شرطة اسعاف كلية هداسا اقتحام مصلى الطلاب العرب المسلمين تمزيق قرأن كريم غضب القدسامير دندن يعقوب شاهين عمار محد فلسطيني ليبي لقب محبوب العرب تتويج arab idol الشاب الموسم الرابع شتم عبارات نابية فتاتين شوارع احد مدينة الناصرة التسبب باضرار اعتقال مسدسات بنادق ذخيرة معدات عسكرية تفتيش حملة سلاح وسط عربي مظاهرة مركز امام شرطة ام الفحم ضد الجريمة القتل العنف شرطة الناصرة بلدية مصادقة الغاء جلسة بموافقة 10 اعضا ء كتلة الجبهة تمتنع عن التصويت صقايل ورشة بناء انهيار طيرة الكرمل عمال علقوا تحتها رافعات حادث عمل عمال عرب ركام تفجير مبنى دائري عكا لحظة تصوير جوي اليوم الجمعة فيديو
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com