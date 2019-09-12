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شاهدوا -اتهام شاب 19 عاما من الناصرة وشقيقه القاصر بالاعتداء على شاب سال احدهما - " ليش بتطلع هيك" 2019-09-12 | 14:56:36 اتهام شاب 19 عاما وشقيقه القاصر بالاعتداء على شاب اخر وضربه لانه سأل احدهما :" لماذا...

ام الفحم تفجع بوفاة الفتى عمر محمود محاميد 15 عاما 2019-09-12 | 13:58:10 انتقل الى رحمته تعالى الشاب عمر محمود احمد ابراهيم الشيخ حسين محاميد 15 عاما من...

6600 مهندس عربي في الهايتيك , 25% منهم نساء 2019-09-12 | 13:25:07 طرا ارتفاع ملحوظ على عدد العاملين العرب في مجال التقنية العالية الهاي تيك بحيث...

حيفا: احتراق سيارات وشبهات تشير إلى اضرام نار متعمد 2019-09-12 | 13:04:27 اندلعت النيران الليلة الماضية بسيارات في شارعي ألنبي ودانيا في مدينة حيفا. وصل...

تقديم لائحة اتهام بحق ياسين ياسين من الجديدة المكر بقتل زوجته 2019-09-12 | 12:36:30 قدمت النيابة العامة لواء حيفا اليوم الخميس للمحكمة المركزية في المدينة,لائحة...

وحدة البيئة في بلدية الناصرة تحقق انجازات ومشاريع بيئية 2019-09-12 | 12:15:36 استطاعت وحدة البيئة في البلدية والتي تديرها المتخصصة في هذا المجال منار مروات...

النائب د. يوسف جبارين: الليكود يحرض على قتل العرب 2019-09-12 | 11:59:15 هاجم النائب د. يوسف جبارين في خطابه امس في الكنيست بشدّة رئيس الحكومة، بنيامين...

تصريح مدع عام ضد شابين من كفرقرع بشبهة حيازة السلاح 2019-09-12 | 11:41:03 قامت الشرطة صباح اليوم الخميس بتقديم تصريح مدع عام ضد شابين من كفرقرع بشبهة حيازة...

كسيفة:هدم منزل شقيق رئيس المجلس المحلي بحجة البناء غير المرخص 2019-09-12 | 11:33:43 أقدمت جرافات الهدم صباح اليوم الخميس على هدم منزل تابع لشقيق رئيس المجلس المحلي...