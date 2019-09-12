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وحدة البيئة في بلدية الناصرة تحقق انجازات ومشاريع بيئية



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استطاعت وحدة البيئة في البلدية والتي تديرها المتخصصة في هذا المجال منار مروات بالحصول على ميزانيات بلغت حوالي 2 مليون شيكل لتنفيذ اعمال ومشاريع بيئية في مدينة الناصرة تهدف الى تنظيف مناطق ضمن حدود بلدية الناصرة وتابعة لها من مخلفات البناء والمواد الصلبة التي قام المواطنين برميها على جنبات الطرق وفي اراضٍ تابعة للبلدية.


هذه الميزانية كانت مشروطة بتحقيق هدفين الأول تنظيف هذه المناطق من المخلفات والمواد الصلبة التي تلقى وكذلك اختيار موقع وتحويله الى متنزه بحيث يغدو مكاناً يزوره المواطنين ويقضون فيه اوقات ممتعة وطيبة .

الهدف الأول تمّ صرف ما يقارب 900 الف شيكل لتحقيقه بعد التعاقد مع مقاولين يعملون في هذا المضمار. 

وتبحث وحدة البيئة عن مكان مناسب لتحقيق الغاية الثانية وهي البدء في تحضير المتنزه.

وستعمل وحدة البيئة مع قسم التفتيش في بلدية الناصرة وقسم تطبيق القانون بالمراقبة الكاملة للمحافظة على المناطق التي تمّ اخلائها من المخلفات والمواد الصلبة لكي تبقى نظيفة حيث تم وضع لافتات تشير الى عدم القاء النفايات والمخلفات في هذه المواقع وخطورة هذا التصرف.

وسيقوم قسم تطبيق القانون بمخالفة المواطنين الذين سيشوهون المنظر العام وخرق قوانين البيئة.

يذكر ان المواد الصلبة تم أخذها الى مواقع تابعة للبلدية وهناك تم تفتيتها ذلك أنها ستفيد في احتياجات أخرى تحتاجها البلدية. 




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