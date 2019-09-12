وحدة, البيئة, في, بلدية, الناصرة, تحقق, انجازات, ومشاريع, بيئية,

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اتهام شاب 19 عاما وشقيقه القاصر بالاعتداء على شاب اخر وضربه لانه سأل احدهما :" لماذا...
انتقل الى رحمته تعالى الشاب عمر محمود احمد ابراهيم الشيخ حسين محاميد 15 عاما من...
طرا ارتفاع ملحوظ على عدد العاملين العرب في مجال التقنية العالية الهاي تيك بحيث...
اندلعت النيران الليلة الماضية بسيارات في شارعي ألنبي ودانيا في مدينة حيفا. وصل...
قدمت النيابة العامة لواء حيفا اليوم الخميس للمحكمة المركزية في المدينة,لائحة...
اغنية جديدة لدعم التصويت تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي والواتس اب *"صوت والريح...
هاجم النائب د. يوسف جبارين في خطابه امس في الكنيست بشدّة رئيس الحكومة، بنيامين...
قامت الشرطة صباح اليوم الخميس بتقديم تصريح مدع عام ضد شابين من كفرقرع بشبهة حيازة...
أقدمت جرافات الهدم صباح اليوم الخميس على هدم منزل تابع لشقيق رئيس المجلس المحلي...
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صباح الخميس انه "لن يكون مفر الا...