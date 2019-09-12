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النائب د. يوسف جبارين: الليكود يحرض على قتل العرب



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هاجم النائب د. يوسف جبارين في خطابه امس في الكنيست بشدّة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وقيادة حزب الليكود الحاكم، مشيرًا الى الرسالة التي بعثها الليكود امس للناخبين والتي "تحذّر من إقامة حكومة يسار علمانية ضعيفة ترتكز على العرب الّذي يريدون ابادتنا جميعًا، "نساء، أطفالًا ورجالًا، وتؤدي"، كما كُتب بالرسالة، "الى حيازة ايران لسلاح نووي للقضاء علينا". 

وقال جبارين : "هل تصغون الى هذا التحريض، الى انعدام الإنسانية، هذا ليس فقط تحريض، الكلمة تحريض صغيرة مقارنة بهذه الرسالة. هذا مقرف، هذا تجلٍ للاسامية، هذه دولة من المجانين". 
ووجه جبارين حديثه الى وزير القضاء الليكودي، امير اوحانا، قائلاً ان الليكود ادعى ان هذا كان "نتيجة خطأ لاحد العاملين في الطاقم، ورئيس الحكومة لم يعرف شيئًا عن الموضوع"، مؤكدًا ان بيان الليكود لم يشمل اي جملة اعتذار  او  جملة ترفض هذا التحريض الخطير. 
واكّد جبارين : "هذا تحريض للعنصرية والعنف، هذا تحريض لقتل المواطنين العرب. معيب ومخجل انكم وصلتم الى هذا المستوى".




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