تصريح, مدع, عام, ضد, شابين, من, كفرقرع, بشبهة, حيازة, السلاح,

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هاجم النائب د. يوسف جبارين في خطابه امس في الكنيست بشدّة رئيس الحكومة، بنيامين...
أقدمت جرافات الهدم صباح اليوم الخميس على هدم منزل تابع لشقيق رئيس المجلس المحلي...
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صباح الخميس انه "لن يكون مفر الا...
اصيب صباح اليوم الخميس شاب في العشرينات من عمره باصابة وصفت بين المتوسطة والخطيرة...
أصيب عامل بناء صباح اليوم الخميس بجراح متوسطة جراء سقوطه عن ارتفاع في ورشة بناء...
أطلق مجهولون النار على سيارة خصوصية كانت مركونة باحد احياء مدينة طمرة، الليلة...
بعد تحريض رئيس الوزراء نتنياهو الدّموي ضد المواطنين العرب والقيادة العربيّة...
سمحت الرقابة العسكرية بنشر تفاصيل ملف سري اطلق عليه اسم "توربيدو" ويخص تجنيد شخصية...
اليوم الخميس، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح...
لقي الشاب جهاد ابو جابر (26 عاما) من كفرقاسم مصرعه فجر اليوم الخميس جراء تعرضه...