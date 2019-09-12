قامت الشرطة صباح اليوم الخميس بتقديم تصريح مدع عام ضد شابين من كفرقرع بشبهة حيازة السلاح بطريقة غير قانونية .

وجاء في بيان صادر عن الشرطة :"خلال نشاط تقوم به الشرطة لمكافحة حيازة السلاح بطريقة غير قانونية في المجتمع العربي,وصلت القوات في تاريخ 1.9.19 الى بلدة كفرقرع لتفتيش احد المنازل وعثرت على سلاح من نوع "كارلو"بجانب المنزل واعتقلت شابين بالعشرينيات من عمرهما للتحقيق.وقالت الشرطة في بيانها:"بعد تحقيق سريع تم تقديم تصريح مدع عام صباح اليوم ضد الشابين لمحكمة الصلح في الخضيرة .كما وقالت الشرطة انها ضبطت في لواء الساحل منذ بداية العام 700قطعة من الاسلحة الغير مرخصة بينهم 80 مسدس و90 بندقية و53 قنبلة وعشرات العبوات الناسفة والمئات من مخازن الذخيرة.