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كسيفة:هدم منزل شقيق رئيس المجلس المحلي بحجة البناء غير المرخص



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أقدمت جرافات الهدم صباح اليوم الخميس على هدم منزل تابع لشقيق رئيس المجلس المحلي في بلدة كسيفة عبد العزيز النصاصرة وذلك بحجة البناء غير المرخص.


وقد انتشر مئات عناصر الشرطة في المكان ل"تأمين" عملية الهدم ومنعوا الاهالي من الاقتراب معلنين عن المنطقة عسكرية مغلقة .




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