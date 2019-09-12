تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-12 11:59:15 النائب د. يوسف جبارين: الليكود يحرض على قتل العرب |  2019-09-12 11:41:03 تصريح مدع عام ضد شابين من كفرقرع بشبهة حيازة السلاح |  2019-09-12 11:33:43 كسيفة:هدم منزل شقيق رئيس المجلس المحلي بحجة البناء غير المرخص |  2019-09-12 11:12:58 نتنياهو: لن يكون هناك مفر الا الدخول في حرب ضد غزة |  2019-09-12 10:20:52 كفرقاسم:اطلاق نار على شاب وحالته خطيرة |  2019-09-12 10:58:19 بيريز يؤكد استهداف مبابي.. ويستشهد بفشل برشلونة |  2019-09-12 10:25:11 اصابة عامل سقط عن ارتفاع في روش هعاين |  2019-09-12 10:54:17 إطلاق نار على سيارة في مدينة طمرة |  2019-09-12 10:40:49 بعد توجه النائب عودة: الفيسبوك يمنع نتنياهو من إمكانية إرسال رسائل خاصة في الفيسبوك |  2019-09-12 10:32:05 إصابة كيم كاردشيان بمرض قاتل والفنانة تنهار من البكاء |  2019-09-12 10:29:30 النائب العام الفلسطيني:اسراء غريب لم تسقط من شرفة المنزل بل قتلت نتيجة تعرضها للضرب المبرح |  2019-09-12 10:18:22 قيلولة مرتين بالأسبوع تقي من مرض القلب |  2019-09-12 10:16:10 ريال مدريد يتفق مع تشيلسي على ضم كانتي |  2019-09-12 09:45:25 نشر تفاصيل ملف سري يخص تجنيد شخصية نافذة في إحدى الدول العربية لصالح الاستخبارات الإسرائيلية |  2019-09-12 08:39:05 اكتشاف مثير قد يساعد على إطالة أمد خصوبة النساء |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نتنياهو: لن يكون هناك مفر الا الدخول في حرب ضد غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صباح الخميس انه "لن يكون مفر الا الدخول الى حملة عسكرية، حرب ضد غزة".  وتابع نتنياهو في لقاءه على اثير الإذاعة الإسرائيلية "كان" انه :"يوجد مسؤولية ويوجد عديمي المسوؤلية، ومواطني إسرائيل يدركون جيدا انني اعمل بمسؤولية ومهنية وسنطلق الحملة العسكرية في الوقت المناسب جدا، والذي سأحدده".  وعن الفرضيات والتقديرات بأنه لن يحترم نتائج الانتخابات قال نتنياهو :"انا انسان ديموقراطي، من غير الممكن التصور غير ذلك".  وأضاف نتنياهو :"توقفوا عن الاثارة ، عندما تكون مسؤولا يجب عليك ان تقرر كيف تدير الحرب، وانا لا يمكنني اطلاقها فجأة قبل التأكد من توفر الظروف المثالية، لن نخرج ولو دقيقة واحدة قبل ان نكون مستعدين وفي خضم استعدادات لحرب أخرى وهذه مسؤوليتي، انا لا اعمل وفقا للتغريدات ووفقا لتهجماتكم".  وتأتي أقوال نتنياهو في اعقاب التصعيد الأمني الأخير على الحدود الإسرائيلية مع غزة حيث شهدت الأيام الأخيرة اطلاق صواريخ من غزة نحو مناطق في جنوب إسرائيل عدة مرات، والتي رد عليها الجيش الإسرائيلي باستهداف عدد من المواقع التابعة لحركة حماس ردا على اطلاق هذه الصواريخ.
نتنياهو: لن يكون هناك مفر الا الدخول في حرب ضد غزة




كلمات متعلقة

نتنياهو:, لن, يكون, هناك, مفر, الا, الدخول, في, حرب, ضد, غزة,

تابعونــا

النائب د. يوسف جبارين: الليكود يحرض على قتل العرب النائب د. يوسف جبارين: الليكود يحرض على قتل العرب 2019-09-12 | 11:59:15

هاجم النائب د. يوسف جبارين في خطابه امس في الكنيست بشدّة رئيس الحكومة، بنيامين...

تصريح مدع عام ضد شابين من كفرقرع بشبهة حيازة السلاح تصريح مدع عام ضد شابين من كفرقرع بشبهة حيازة السلاح 2019-09-12 | 11:41:03

قامت الشرطة صباح اليوم الخميس بتقديم تصريح مدع عام ضد شابين من كفرقرع بشبهة حيازة...

كسيفة:هدم منزل شقيق رئيس المجلس المحلي بحجة البناء غير المرخص كسيفة:هدم منزل شقيق رئيس المجلس المحلي بحجة البناء غير المرخص 2019-09-12 | 11:33:43

أقدمت جرافات الهدم صباح اليوم الخميس على هدم منزل تابع لشقيق رئيس المجلس المحلي...

كفرقاسم:اطلاق نار على شاب وحالته خطيرة كفرقاسم:اطلاق نار على شاب وحالته خطيرة 2019-09-12 | 10:20:52

اصيب صباح اليوم الخميس شاب في العشرينات من عمره باصابة وصفت بين المتوسطة والخطيرة...

اصابة عامل سقط عن ارتفاع في روش هعاين اصابة عامل سقط عن ارتفاع في روش هعاين 2019-09-12 | 10:25:11

أصيب عامل بناء صباح اليوم الخميس بجراح متوسطة جراء سقوطه عن ارتفاع في ورشة بناء...

إطلاق نار على سيارة في مدينة طمرة إطلاق نار على سيارة في مدينة طمرة 2019-09-12 | 10:54:17

أطلق مجهولون النار على سيارة خصوصية كانت مركونة باحد احياء مدينة طمرة، الليلة...

بعد توجه النائب عودة: الفيسبوك يمنع نتنياهو من إمكانية إرسال رسائل خاصة في الفيسبوك بعد توجه النائب عودة: الفيسبوك يمنع نتنياهو من إمكانية إرسال رسائل خاصة في الفيسبوك 2019-09-12 | 10:40:49

بعد تحريض رئيس الوزراء نتنياهو الدّموي ضد المواطنين العرب والقيادة العربيّة...

نشر تفاصيل ملف سري يخص تجنيد شخصية نافذة في إحدى الدول العربية لصالح الاستخبارات الإسرائيلية نشر تفاصيل ملف سري يخص تجنيد شخصية نافذة في إحدى الدول العربية لصالح الاستخبارات الإسرائيلية 2019-09-12 | 09:45:25

سمحت الرقابة العسكرية بنشر تفاصيل ملف سري اطلق عليه اسم "توربيدو" ويخص تجنيد شخصية...

الطقس - اجواء صيفية عادية نهارا وباردة ليلا الطقس - اجواء صيفية عادية نهارا وباردة ليلا 2019-09-12 | 05:52:17

اليوم الخميس، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح...

قتيل ثالث في العائلة خلال شهور -مقتل الشاب جهاد ابو جابر (26 عاما) من كفرقاسم رميا بالرصاص امام منزله قتيل ثالث في العائلة خلال شهور -مقتل الشاب جهاد ابو جابر (26 عاما) من كفرقاسم رميا بالرصاص امام منزله 2019-09-12 | 05:47:47

لقي الشاب جهاد ابو جابر (26 عاما) من كفرقاسم مصرعه فجر اليوم الخميس جراء تعرضه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة خطيرة اطلاق نار عسفيا قرية اسعاف شرطة تحقيق مستشفى العثور جثة رجل اصابات اطلاق نار قرية اصابة طفل يركا قرية غرق داخل بيت طاقم حيان الطبي مستشفى متوسطةعلي سلام يهاحم ايمن عودة روح من هون خربتوا البلد حرقتوا روخ على حيفاشاب اعتقال حاول خطف سلاح جندي اسرائيلي قاعدة عسكرية الجنوب الشرطة رجال دين مختلف طوائف يجتمعون شمعون بيرس السلام رئيس الدولة شاب مدينة قرية الناصرة اكسال تعرض الطعن حادث شرطة متوسطة طفيفة مستشفى اضراب مدارس ثانوية الثلاثاء لجنة منظمة المعلين الغاء الرحلات اضراب ممتحني السياقة شركة سوجات بذور حبوب قمح تعبئة تغليف مبيدات حشرية وزارة الصحة ابلغت سلوى كنعان اعادة العمل المحكمة قرار مستشارة رفع مكانة المرأة في بلدية طمرة بيت احتراق عبد كرميد زفولون حريق تخليص عالقين عالقون سكان النار اطفاء اخماد الشرطة التحقيق فطريات البحث التفتيش تسمم شتاء موسم سام اصابة مستشفى تحذير انواع صالح للأكلاقتحام مسجد الايمان رهط حي 27 مدينة شبان شكوى شرطة بث مباشر ليفربول تشيلسي مباراة دوري انجليزي مجهولون البقيعة خزنة مكتب سركة سفريات الشرطة سرقة اموال الطيبة مواجهات اغلاق شارع 444 حرق اطارات جسر
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com