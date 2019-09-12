نتنياهو: لن يكون هناك مفر الا الدخول في حرب ضد غزة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صباح الخميس انه "لن يكون مفر الا الدخول الى حملة عسكرية، حرب ضد غزة". وتابع نتنياهو في لقاءه على اثير الإذاعة الإسرائيلية "كان" انه :"يوجد مسؤولية ويوجد عديمي المسوؤلية، ومواطني إسرائيل يدركون جيدا انني اعمل بمسؤولية ومهنية وسنطلق الحملة العسكرية في الوقت المناسب جدا، والذي سأحدده". وعن الفرضيات والتقديرات بأنه لن يحترم نتائج الانتخابات قال نتنياهو :"انا انسان ديموقراطي، من غير الممكن التصور غير ذلك". وأضاف نتنياهو :"توقفوا عن الاثارة ، عندما تكون مسؤولا يجب عليك ان تقرر كيف تدير الحرب، وانا لا يمكنني اطلاقها فجأة قبل التأكد من توفر الظروف المثالية، لن نخرج ولو دقيقة واحدة قبل ان نكون مستعدين وفي خضم استعدادات لحرب أخرى وهذه مسؤوليتي، انا لا اعمل وفقا للتغريدات ووفقا لتهجماتكم". وتأتي أقوال نتنياهو في اعقاب التصعيد الأمني الأخير على الحدود الإسرائيلية مع غزة حيث شهدت الأيام الأخيرة اطلاق صواريخ من غزة نحو مناطق في جنوب إسرائيل عدة مرات، والتي رد عليها الجيش الإسرائيلي باستهداف عدد من المواقع التابعة لحركة حماس ردا على اطلاق هذه الصواريخ.