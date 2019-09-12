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بيريز يؤكد استهداف مبابي.. ويستشهد بفشل برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحدث فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عن الأسباب التي أدت إلى عدم التعاقد مع الثنائي، بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، وكيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال بيريز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "بالنسبة لبوجبا، مانشستر يونايتد رفض بيعه، كان هناك اهتمام أيضًا بروبرت ليفاندوفسكي منذ سنوات، ولم نحصل عليه بسبب رفض ناديه (بايرن ميونخ)، إنه نفس الوضع".
وأضاف: "أما فيما يتعلق بمبابي، نحن نحبه... هم لا يريدون بيعه، لكن سنذهب ونحاول من أجله مجددًا".
وعن موسم ريال مدريد الأخير، قال: "يجب أن تكون منتقدًا للذات، لكننا نقدر كل شيء فزنا به.. لقد حققنا 4 ألقاب لدوري الأبطال في 5 سنوات، بينما حاول آخرون الفوز بنفس اللقب في الموسم الماضي ولم يستطيعوا"، في إشارة للغريم التقليدي برشلونة على ما يبدو.
بيريز يؤكد استهداف مبابي.. ويستشهد بفشل برشلونة




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