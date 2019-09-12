إطلاق, نار, على, سيارة, في, مدينة, طمرة,

أطلق مجهولون النار على سيارة خصوصية كانت مركونة باحد احياء مدينة طمرة، الليلة الماضية.

وتسبب إطلاق النار بحالة من القلق والخوف بين الأهالي بالمكان، وأسفر عن أضرار للسيارة حيث تهشم زجاج نوافذها، ولم يبلغ عن إصابات بشرية. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الاعتداء.