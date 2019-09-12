بعد, توجه, النائب, عودة:, الفيسبوك, يمنع, نتنياهو, من, إمكانية, إرسال, رسائل, خاصة, في, الفيسبوك,

بعد تحريض رئيس الوزراء نتنياهو الدّموي ضد المواطنين العرب والقيادة العربيّة المنتخبة و إرساله رسالة خاصة الى متابعيه عبر موقع فيسبوك حرّض فيها على المواطنين العرب وعلى النائب أيمن عودة بشكل خاص، جاء فيها: "يجب منع إقامة حكومة يسار خطيرة الأسبوع القادم مع لابيد وعودة، غانتس وليبرمان، حكومة يسار علمانية، ضعيفة، ترتكز على العرب الذين يريدون إبادتنا جميعًا، أطفال، نساء ورجال. والتي ستسمح لإيران بالحصول على قنبلة نوويّة لتبيدنا جميعًا."

وفي هذا السياق توجه النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة على الفور الى ممثلي شركة فيسبوك في البلاد وطالبهم بإزالة هذه الرسائل المحرِّضة ومعاقبة نتنياهو.

هذا وأعلنت شركة فيسبوك بناءً على توجه النائب عودة عن تعطيل امكانية ارسال الرسائل الخاصة في حساب رئيس الوزراء عبر الفيسبوك لمخالفته قوانين الموقع.

*وعقب النائب أيمن عودة على قرار فيسبوك: "توجهنا بالأمس مباشرةً وعلى الفور الى شركة فيسبوك لتوقف منصة التحريض الدّموي ضد جمهورنا، انتصرنا على قانون الكاميرات وشعبنا سينتصر على نتنياهو وسوف يُسقط حكومته في الصناديق يوم 17.9، هذا هو التأثير."*