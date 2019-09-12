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إصابة كيم كاردشيان بمرض قاتل والفنانة تنهار من البكاء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



إنهارت نجمة “تلفزيون الواقع”، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، من البكاء في أحدث حلقات برنامجها التلفزيوني الواقعي، وذلك بعدما علمت أنها قد تعاني من مرض قاتل.

وقالت “كارداشيان”، التي تعاني من مرض “الصدفية”، في برنامجها الشهير “Keeping up with the Kardashians “، إنها خائفة من الإصابة بمرض “الذئبة”، بعدما أشارت إلى أنها تشكو من أعراض مثل الإعياء وألم في المفاصل، وهو ما جعلها تجري بعض الفحوص الطبية للاطمئنان على صحتها.

وكشفت نتيجة التحاليل أن الأجسام المضادة لمرض “الذئبة” وكذلك لالتهاب المفاصل الروماتويدي “إيجابية”، وهو ما يفسر شكوى كيم كارداشيان من الألم وخفقان القلب والتورم.

ولكن أكد الطبيب لكيم كارداشيان في الحلقة التلفزيونية، أن ذلك لا يعني أنها مصابة بالمرض بشكل قاطع، موضحا لها: “في بعض الأحيان، يمكن لنتائج هذه الفحوص في الأخص أن تغشنا”.

يشار إلى أن كيم كارداشيان كانت تخشى إصابتها بمرض “الذئبة”، بسبب انشغالها بدراستها وعائلتها، المكونة من زوجها المطرب الأمريكي كانيى ويست وأطفالهما الثلاثة.

ويعرف “الذئبة” في الأوساط الطبية بأنه “القاتل الصامت” وهو مرض التهابي مزمن، ينشأ عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم نفسه وأعضاءه.

والالتهاب الذي يشكل مرض الذئبة مصدره قد يصيب أجهزة الجسم المختلفة، بما في ذلك المفاصل، الجلد، الكليتان، خلايا الدم، القلب والرئتين. والنساء أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة من الرجال، لسبب غير واضح.

وقد تظهر أعراض الذئبة وعلاماتها بشكل مفاجئ، أو قد تتطور ببطء وبشكل تدريجي، وتختلف حالات الذئبة الواحدة عن الأخرى، ولا توجد حالتان متماثلتان من المرض.
إصابة كيم كاردشيان بمرض قاتل والفنانة تنهار من البكاء




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