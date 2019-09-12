النائب, العام, الفلسطيني:اسراء, غريب, لم, تسقط, من, شرفة, المنزل, بل, قتلت, نتيجة, تعرضها, للضرب, المبرح,

أعلن النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، خلال مؤتمر صحفي بخصوص قضية الشابة إسراء غريب، أنه تم إلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة القتل خلافا لأحكام المادة 330 والمتعارف عليها بجريمة الضرب المفدي للموت.

وأضاف أنه وفقاً لقرير الطب الشرعي النهائي تبين أن سبب وفاة المغدورة هو:"قصور حاد في الجهاز التنفسي نتيجة تجمع الهواء في المنصف والأنسجة تحت الجلد في الصدر، نتيجة لمضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها المذكورة".وأكد النائب العام أن المغدورة تعرضت للعنف الجسدي واعمال شعوذة من قبل بعض افراد عائلتها ما ادى لتفاقم حالتها النفسية وتدهور وضعها النفسي عبر مراحل زمنية.وأوضح النائب العام أنه وفقاً للتحقيقات أنه ثبت من خلال التحقيقات والادلة عدم صحة ادعاء سقوط المرحوحة عن شرفة المنزل وتم اختلاق هذا من خلال احد المتهمين وحرف التحقيق عن مساره لاخفاء ظروف الجريمة وتبرير ضرب المروحة قبل دخولها للمشفى.وثبت ان ادخال المغدورة في المرة الاولى للمشفى كان بسبب تعرضها للعنف الأسرى، ما ادى لإصابات جسدية عديدة وبسبب عدم تصريحها بالاسباب الحقيقة افادت الشرطة ان السبب لسقوطها دون ذكر اي اعتداء.كما بين أن مقطع الفيديو الذي انتشر ويظهر صراخها في المستشفى هو مقطع ناتج عن دمج مقطعين منفصلين بفارق زمني يتجاوز ال7 ساعات وتم تحليل المقطع الاصلي وسماع اقوال من قام بتصويره.