النائب, العام, الفلسطيني:اسراء, غريب, لم, تسقط, من, شرفة, المنزل, بل, قتلت, نتيجة, تعرضها, للضرب, المبرح,

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شنت طائرات اسرائيلية، الليلة سلسلة غارات على قطاع غزة. وذكرت وكالة الانباء...
اطلقت في الساعة الأخيرة ثلاث قذائف صاروخية من شمال قطاع غزة الى النقب الغربي...
عثرت السلطات الامنية في البوسنة والهرسك اليوم الاثنين على جثمان شاب فلسطيني...
عثرت الشرطة شمال نابلس، صباح اليوم الاحد، على جثة المواطن بلال عبد ناجي معالي(38...
اغارت طائرات الجيش الإسرائيلي قبل منتصف الليلة، على عدة مواقع شمال وشرق ووسط قطاع...
أصيب مستوطنان، اليوم السبت، طعناً في بلدة عزون شرق قلقيلية. وأفادت مصارد محلية،...
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، إنه يعتقد أن إدارة الرئيس دونالد...
أعلنت وسائل إعلام عبرية أنّ 5 قذائف صاروخية أطلقت من غزة، مساء الجمعة، وسقط احدها...
نفّذت "الهيئة الشبابية الفلسطينية للجوء الإنساني في لبنان" و"الهيئة الشبابية...
أيد الأردن طلب دولة فلسطين مواصلة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس...