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اصابة عامل سقط عن ارتفاع في روش هعاين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أصيب عامل بناء صباح اليوم الخميس بجراح متوسطة جراء سقوطه عن ارتفاع في ورشة بناء بمدينة روش هعاين .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت المصاب الى المستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالمتوسطة .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة عامل سقط عن ارتفاع في روش هعاين




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