اصابة, عامل, سقط, عن, ارتفاع, في, روش, هعاين,

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الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت المصاب الى المستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالمتوسطة .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

أصيب عامل بناء صباح اليوم الخميس بجراح متوسطة جراء سقوطه عن ارتفاع في ورشة بناء بمدينة روش هعاين .

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