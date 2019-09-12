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كفرقاسم:اطلاق نار على شاب وحالته خطيرة



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اصيب صباح اليوم الخميس شاب في العشرينات من عمره باصابة وصفت بين المتوسطة والخطيرة جراء تعرضه لعملية اطلاق نار في كفرقاسم .


هذا ووصلت الى مكان الحادث طواقم الاسعاف من مركز بقاء الطبي حيث قدموا له الاسعافات الاولية ومن ثم تم نقله الى المستشفى حيث اكد مصدر طبي في مركز بقاء ان حالته مستقرة.
 الشرطة هرعت للمكان بقوات معززة وباشرت التحقيق .
كفرقاسم:اطلاق نار على شاب وحالته خطيرة




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