نشر, تفاصيل, ملف, سري, يخص, تجنيد, شخصية, نافذة, في, إحدى, الدول, العربية, لصالح, الاستخبارات, الإسرائيلية,

سمحت الرقابة العسكرية بنشر تفاصيل ملف سري اطلق عليه اسم "توربيدو" ويخص تجنيد شخصية نافذة في احدى الدول العربية لتعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية دون علمه.

وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت ان هذه الشخصية ومنذ السنوات الخمس الأخيرة لا تزال تنقل معلومات استخبارية في غاية من الحساسية الى إسرائيل.وأشارت الصحيفة في صدر صفحاتها صباح اليوم الى ان هذه الشخصية تنقل هذه المعلومات ظنا منها بانها تعمل لصالح هيئة مدنية وليس لصالح إسرائيل.