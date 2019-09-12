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اخر الاخبار
2019-09-12 11:59:15
النائب د. يوسف جبارين: الليكود يحرض على قتل العرب
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2019-09-12 11:41:03
تصريح مدع عام ضد شابين من كفرقرع بشبهة حيازة السلاح
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2019-09-12 11:33:43
كسيفة:هدم منزل شقيق رئيس المجلس المحلي بحجة البناء غير المرخص
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2019-09-12 11:12:58
نتنياهو: لن يكون هناك مفر الا الدخول في حرب ضد غزة
|
2019-09-12 10:20:52
كفرقاسم:اطلاق نار على شاب وحالته خطيرة
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2019-09-12 10:58:19
بيريز يؤكد استهداف مبابي.. ويستشهد بفشل برشلونة
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2019-09-12 10:25:11
اصابة عامل سقط عن ارتفاع في روش هعاين
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2019-09-12 10:54:17
إطلاق نار على سيارة في مدينة طمرة
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2019-09-12 10:40:49
بعد توجه النائب عودة: الفيسبوك يمنع نتنياهو من إمكانية إرسال رسائل خاصة في الفيسبوك
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2019-09-12 10:32:05
إصابة كيم كاردشيان بمرض قاتل والفنانة تنهار من البكاء
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2019-09-12 10:29:30
النائب العام الفلسطيني:اسراء غريب لم تسقط من شرفة المنزل بل قتلت نتيجة تعرضها للضرب المبرح
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2019-09-12 10:18:22
قيلولة مرتين بالأسبوع تقي من مرض القلب
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2019-09-12 10:16:10
ريال مدريد يتفق مع تشيلسي على ضم كانتي
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2019-09-12 09:45:25
نشر تفاصيل ملف سري يخص تجنيد شخصية نافذة في إحدى الدول العربية لصالح الاستخبارات الإسرائيلية
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2019-09-12 08:39:05
اكتشاف مثير قد يساعد على إطالة أمد خصوبة النساء
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مرسيدس وبي إم دبليو تكشفان عن سيارات "فضائية"
2019-09-12 08:45:22
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مرسيدس وبي إم دبليو تكشفان عن سيارات "فضائية"
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