تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-12 11:59:15 النائب د. يوسف جبارين: الليكود يحرض على قتل العرب |  2019-09-12 11:41:03 تصريح مدع عام ضد شابين من كفرقرع بشبهة حيازة السلاح |  2019-09-12 11:33:43 كسيفة:هدم منزل شقيق رئيس المجلس المحلي بحجة البناء غير المرخص |  2019-09-12 11:12:58 نتنياهو: لن يكون هناك مفر الا الدخول في حرب ضد غزة |  2019-09-12 10:20:52 كفرقاسم:اطلاق نار على شاب وحالته خطيرة |  2019-09-12 10:58:19 بيريز يؤكد استهداف مبابي.. ويستشهد بفشل برشلونة |  2019-09-12 10:25:11 اصابة عامل سقط عن ارتفاع في روش هعاين |  2019-09-12 10:54:17 إطلاق نار على سيارة في مدينة طمرة |  2019-09-12 10:40:49 بعد توجه النائب عودة: الفيسبوك يمنع نتنياهو من إمكانية إرسال رسائل خاصة في الفيسبوك |  2019-09-12 10:32:05 إصابة كيم كاردشيان بمرض قاتل والفنانة تنهار من البكاء |  2019-09-12 10:29:30 النائب العام الفلسطيني:اسراء غريب لم تسقط من شرفة المنزل بل قتلت نتيجة تعرضها للضرب المبرح |  2019-09-12 10:18:22 قيلولة مرتين بالأسبوع تقي من مرض القلب |  2019-09-12 10:16:10 ريال مدريد يتفق مع تشيلسي على ضم كانتي |  2019-09-12 09:45:25 نشر تفاصيل ملف سري يخص تجنيد شخصية نافذة في إحدى الدول العربية لصالح الاستخبارات الإسرائيلية |  2019-09-12 08:39:05 اكتشاف مثير قد يساعد على إطالة أمد خصوبة النساء |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

خيانة زوجية.. أصالة تفاجئ الجميع بمنشور صادم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، قصة طويلة عما تعرضت له إحدى صديقاتها المقربات دون ذكر اسمها عن قصتها مع خيانة زوجها.



وكتبت أصالة عبر حسابها على إنستجرام: “بالأمس سألتني صديقتي الأغلى.. ماذا أفعل؟.. وكنت قبلها أضرب باستقرارها مثلاً، وكانت قد أوهمتنني وأوهمت كلّ منّ حولها، بأنّها تعيش في نعيم، لمّ أصدّق ما روته عنه، وأنا أعرفه ولكنّ ليس كما وصفته هي، فقد أهملها لدرجة أنّها فقدت قدرتها على البكاء، وكذب عليها وخانها وأهانها وجرحها وفي قمّة ذهولها وصدمتها تركها ترسم له حين تحكي عنه ملامح وحش لا يعرف الرّحمة”.

 

تابعت: “بكيت عنها ومنّ أجلها، ورجوتها أنّ تهدأ وتقرّر ما يجب عليها أنّ تفعل، في صدرها قهر يهزّ الجبال، وفي عيناها حزن سيعاند الابتسام، حتماً هي لنّ تعود، هكذا أنا أرجو لها، ولكنّني لا أقوى بعد على نصيحتها، فأنا ورغم مواقفي الكبيرة مع الرجال، واحترامي لكلّ أبّ ولكلّ زوج ولكلّ ابن وأخّ، إلّا أنّ هناك دائما بعض منهم سهل تشويهه وانقياده لقذارات الحياة”.


وأضافت: “الزّواج مملكة المحبّين، والزّواج عهد صدق ووفاء إنّ هان على طرف إهماله، على الطّرف الآخر الحذر والانسحاب، الحياة مليئة بالطّيبين، ولا مبرّر لسيّدة ترمي كرامتها وتقتل شعورها وتُطيل حزنها، فالكاذب الخائن عدوّ نفسه، والابتعاد عنه عقابه”.




كلمات متعلقة

خيانة, زوجية.., أصالة, تفاجئ, الجميع, بمنشور, صادم,

تابعونــا

دلال أبو آمنة في حفل استثنائي بالمتحف الفلسطيني دلال أبو آمنة في حفل استثنائي بالمتحف الفلسطيني 2019-09-11 | 22:52:31

في مشهد استثنائي يجمع الطبيعة الفلسطينية وموسيقاها، تحيي المطربة الفلسطينية...

عقد قرآن أحمد فهمي وهنا الزاهد عقد قرآن أحمد فهمي وهنا الزاهد 2019-09-11 | 14:04:18

نشر المنتج عمر طلعت زكريا عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة جمعته...

قصي خولي في سهرة مع نسرين الطافش ويجهز لمفاجأة قصي خولي في سهرة مع نسرين الطافش ويجهز لمفاجأة 2019-09-11 | 12:15:55

التقى الفنان السوري قصي خولي بالنجمة نسرين طافش والممثل المصري محمد رمضان في سهرة...

وشم مدير أعمال هيفاء وهبي الغريب يثير ضجة جديدة وشم مدير أعمال هيفاء وهبي الغريب يثير ضجة جديدة 2019-09-11 | 10:42:43

لا يزال محمد وزيري محط إهتمام متابعيه الذي يصر غالبيتهم على معرفة نوع العلاقة...

ابتسام تسكت ترحب بالعودة للمدارس بأغرب «لوك».. صور ابتسام تسكت ترحب بالعودة للمدارس بأغرب «لوك».. صور 2019-09-11 | 08:34:57

خضعت الفنانة المغربية ابتسام تسكت لجلسة تصوير جديدة بمناسبة بدء الدراسة في معظم...

قمر بإطلالة مثيرة جانب سيارتها الـ “رولز رويس” قمر بإطلالة مثيرة جانب سيارتها الـ “رولز رويس” 2019-09-10 | 14:15:03

نشرت الفنانة اللبنانية قمر مجموعة صور جريئة جديدة وذلك عبر حسابها على...

الحلاني يكشف عن حالته الصحية وحقيقة إصابته ” بالعمي الحلاني يكشف عن حالته الصحية وحقيقة إصابته ” بالعمي 2019-09-10 | 12:50:08

تعرض الفنان اللبناني ” عاصي الحلاني ” إلى حادث سقوط من على ظهر حصان له في مزرعته...

هل علاقة نادين نجيم بزوجها على ما يرام ؟ هل علاقة نادين نجيم بزوجها على ما يرام ؟ 2019-09-10 | 09:44:36

أثار غياب رجل الأعمال هادي الأسمر، زوج الفنانة نادين نسيب نجيم، عن حفل زفاف...

ياسمين صبري بإطلالة نارية في احدث صورها! ياسمين صبري بإطلالة نارية في احدث صورها! 2019-09-10 | 08:35:07

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صور جديدة لها عبر حسابها على انستغرام. وظهرت...

شريف منير عن محمد رمضان : الأنا عالية شوية شريف منير عن محمد رمضان : الأنا عالية شوية 2019-09-09 | 16:00:17

حل الفنان المصري ” شريف منير ” ضيفا مع الإعلامي ” رامي رضوان ” في برنامجه ” مساء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids موسم السباحة نصف حالات الوفاة غرقا افتتاح شواطئ البحر برك سباحة شبان سلاح تدجريب اطلاق نار الناصرة سليمان شبان 5 اتهام اعش مطاردة بوليسية اعتقال شاب فتاة القرية قوات كبيرة الرينة طائرة مصرع شخص رجل اصابة شاب حادث طرق ذاتي مفرق هار دوف شفاعمرو زكريا سواعد بيت المسن سخنين يحتفل يومي عيد ميلاده ال 12 احتفال مدينة وزير البيئة يزور قرية الرينة يعد دعم مشاريع قرية مجلس محلي اختتام دوري الصحابه كرة القدم شهر رمضان المبارك الناصرة مباريات علي سلام بلدية المغار شجرة الميلاد اضاءة احتفال مسيرة كشفية مصرع عبد مصطفى ابو قويدر ابنه نجله يوسف اب ابنه فتاة شاب وطفل عرب النقب حادث طرق مروع الجنوب اسعاف شرطة سائق الشاحنة الدامي الفريديس مصرع يافا عائلة حيفا مفرق المحكمة تصريح مدعي لجنة تنظيم اقرار توصيات خارطة مفصلة دير حنا مجلس محلي اقتطاع مصادقة الشهر مسيرة عيد الفطر مشاركة واسعة مدينة طمرة الالاف مدينة اهالي تكبيرات أمين شعبان زيارة تعزية اللد رئيس الدولة وفاة سائق سيارة اجرة تمديد اعتقال مشتبهين تهديد مزارع عربي سائق تراكتور زراعي العفولة سكين رصاصة طائشة ام الفحم تستقر نافذة منزل الشرطة التحقيق دون اصابات اضرار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com