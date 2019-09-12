مراهق, أمريكي, يقتل, جميع, أفراد, عائلته,

أفادت وسائل إعلام بأن مراهقا أمريكيا عمره 14 سنة، قتل جميع أفراد عائلته بعد أن اكتشف أن أمه التي ربته ليست والدته البيولوجية.

وقالت الشرطة إن المراهق، ميسون سيسك، اعترف بقتل والده جون سيسك (38 عاما) وزوجة والده ماري سيسك (35 عاما) وأخويه غير الشقيقين كين (6 سنوات) وكولسون (6 أشهر) وأخته غير الشقيقة أورورا (5 سنوات) في منزلهم بمدينة إلكمونت بولاية ألاباما الأمريكية.وذكرت الشرطة أن المراهق اتصل بالشرطة عبر الهاتف يوم 2 أغسطس، وقال إنه كان في قبو المنزل وسمع أصوات إطلاق النار فوقه.وبعد الوصول إلى المكان والتواصل مع المراهق، لاحظت الشرطة بعض التناقضات في شهادته. ثم اعترف ميسون سيسك خلال استجوابه بقتل أفراد عائلته.