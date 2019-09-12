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المدير التنفيذي لبرشلونة: لا أتخيل ميسي بقميص فريق آخر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صرح المدير التنفيذي لفريق برشلونة، خافيير بورداس، اليوم الأربعاء،  بأنه لا يتخيل النجم الأرجنتيني ميسي بقميص فريق آخر غير برشلونة.



وقال بورداس، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية، حول فكرة رحيل ميسي: "لا أتخيل ميسي بقميص فريق آخر، فهو يرتبط كثيرا ببرشلونة، إنه ينتمي للبارسا وتدرج بين صفوف لاماسيا، لذا لا أعتقد أنه سيركض وراء المال".


وأضاف: "الجماهير تقلق كلما قارب عقد ميسي على الانتهاء، لكنه يبقى مع الفريق، ويمكن للكثيرين أن يروا تأثير أي هزيمة لبرشلونة عليه".


وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية نقلا عن "إذاعة كتالونيا"، أن النجم الإنجليزي، ديفيد بيكهام، تواصل مع ميسي وهو على استعداد للتقدم بعرض ضخم لضمه إلى فريقه الجديد "إنتر ميامي"، للمشاركة في الدوري الأمريكي في شهر مارس من عام 2020.


وبدأت التكهنات تحيط بمستقبل ميسي (32 عاما)، بعد أن كشف في الأيام الأخيرة عن وجود بند في عقد النجم الأرجنتيني يسمح له بالرحيل بنهاية كل شهر يونيو.


وأكد رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، وجود مثل هذا البند، وقال إن "ميسي يمكن أن يغادر برشلونة قبل موسم (2020-2021)، إما لاعتزال كرة القدم، أو اللعب في أي مكان يريد".




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