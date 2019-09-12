الطقس - اجواء صيفية عادية نهارا وباردة ليلا

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لقي الشاب جهاد ابو جابر (26 عاما) من كفرقاسم مصرعه فجر اليوم الخميس جراء تعرضه...
يُتوقع، حسب استطلاع للرأي العام أجري في جامعة تل أبيب، أن ترتفع في الانتخابات...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي : في اطار نشاط مشترك...
يشارك الفنان التشكيلي العكي منير قزموز في معرض "تواصل للفن التشكيلي" الذي افتتح...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تواصلاً للبيان...
بتعاون وتمويل بين مجلس كفركنا المحلي والبرنامج الحكومي "حاسوب لكل طالب" وبنك...
بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تقوم بتوقيف فتى...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج ان الشرطة اعتقلت اب وابنه(59,34) من...
يشغل موضوع إدخال شرطة جماهيرية أهالي مدينة عرابة وذلك مع انطلاق مشروع "أهل البلد...
ألزمت لجنة الاستئنافات المتخصصة بالرقابة القانونية على المدارس، وزارة المعارف...