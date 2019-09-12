مقتل, الشاب, جهاد, ابو, جابر, (26, عاما), من, كفرقاسم, رميا, بالرصاص, امام, منزله, عندما, كان, يستعد, للذهاب, لعمله,

لقي الشاب جهاد ابو جابر (26 عاما) من كفرقاسم مصرعه فجر اليوم الخميس جراء تعرضه لاطلاق نار امام منزله في مدينة كفرقاسم، حيث كان يستعد للذهاب الى عمله.

وتم اقرار وفاة الشاب متأثرا بجراحه في مكان الحادث بعد فشل محاولات انعاشه .وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث.