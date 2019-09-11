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طائرات اسرائيلية تقصف قطاع غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 شنت طائرات اسرائيلية، الليلة سلسلة غارات على قطاع غزة.  


وذكرت وكالة الانباء الرسمية وفا ان طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخين على موقع في بلدة بيت لاهيا، تلاها بدقائق غارة شنتها طائرة (F16) على نفس الموقع ما أدى تدميره بالكامل واشتعال النيران فيه.
طائرات اسرائيلية تقصف قطاع غزة




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