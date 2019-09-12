استطلاع, يشير, الى, احتمال, ارتفاع, نسبة, التصويت, في, المجتمع, العربي,

يُتوقع، حسب استطلاع للرأي العام أجري في جامعة تل أبيب، أن ترتفع في الانتخابات القريبة نسبة التصويت في المجتمع العربي لتبلغ 56%. وقال 80.5% من الذين ينوون الإدلاء بأصواتهم إنهم سيصوتون للقائمة المشتركة.

ويُذكر أن الأحزاب العربية أعادت تشكيل القائمة المشتركة بعد أن خاضت الانتخابات السابقة في قائمتين منفصلتين، مما اعتُبر أحد الأسباب الرئيسية لتدني نسبة التصويت لدى المواطنين العرب