استطلاع, يشير, الى, احتمال, ارتفاع, نسبة, التصويت, في, المجتمع, العربي,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي : في اطار نشاط مشترك...
يشارك الفنان التشكيلي العكي منير قزموز في معرض "تواصل للفن التشكيلي" الذي افتتح...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تواصلاً للبيان...
بتعاون وتمويل بين مجلس كفركنا المحلي والبرنامج الحكومي "حاسوب لكل طالب" وبنك...
بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تقوم بتوقيف فتى...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج ان الشرطة اعتقلت اب وابنه(59,34) من...
يشغل موضوع إدخال شرطة جماهيرية أهالي مدينة عرابة وذلك مع انطلاق مشروع "أهل البلد...
ألزمت لجنة الاستئنافات المتخصصة بالرقابة القانونية على المدارس، وزارة المعارف...
أعلنت المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية اورلي عادس، انه في يوم الانتخابات...
اسقطت الكنيست اليوم الاربعاء مشروع قانون الكاميرات الذي بادر اليه الليكود بعد...