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دلال أبو آمنة في حفل استثنائي بالمتحف الفلسطيني



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في مشهد استثنائي يجمع الطبيعة الفلسطينية وموسيقاها، تحيي المطربة الفلسطينية دلال أبو آمنة، حفل غنائي في المتحف الفلسطيني بمدينة بيرزيت بالضفة الغربية،وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 13 سبتمبر الجاري.

حيث تلتقي دلال أبو آمنة مع جمهورها في يوم العائلة الذي ينظمه المتحف يوم الجمعة من كل أسبوع، على هامش معرض "اقتراب الآفاق.. التحولات الفنية للمشهد الطبيعي" والذي انطلق ابتداء من شهر ابريل 2019 ويستمر حتى شهر ديسمبر من العام نفسه.
ويحضر الحفل مجموعة من القامات الثقافية الفلسطينية والأجنبية، على رأسهم الدكتورة عادلة العايدي مديرة المتحف الفلسطيني، محمد مراغة مدير معهد إدوارد سعيد للموسيقى في القدس، إضافة إلى وفد أجنبي نرويجي يضم مجموعة من المثقفين والفنانين النرويجيين الذين يزورون فلسطين للمرة الأولى للإطلاع على الأوضاع الثقافية والفنية فيها، ومقابلة الفنانة دلال أبو آمنة بصفتها نموذج للمرأة الفلسطينية، ومشاهدة عرضها الفني ومشاريعها الغنائية التي تعكس طبيعة المرأة الفلسطينية وفنها في مشهد غنائي طبيعي.
وقد أعدت دلال أبو آمنة برنامج غنائي استثنائي للحفل، يضم مجموعة من أغانيها الخاصة من ألبومها الغنائي "عن بلدي" إضافة إلى مجموعة من اللوحات التراثية الغنائية الفلسطينية، إلى جانب مجموعة من المفاجآت التي تدخرها خصيصًا لجمهور الحفل.
جدير بالذكر أن دلال أبو آمنة هي فنانة فلسطينية من مدينة الناصرة، إضافة إلى كونها دكتورة باحثة في علم فسيولوجيا الدماغ والأعصاب، وقد طافت دلال معظم دول العالم بحفلاتها ومشاريعها الغنائية التي يأتي مشروع "يا ستي" على رأسها، وهو المشروع الغنائي الذي يعمل على استعادة الجلسات النسائية الفلسطينية قديمًا ويعيد تقديم الأغاني التراثية بمشاركة الجدات الفلسطينيات اللواتي تتجاوز أعمارهن الـ 70 عاما، وقد حقق المشروع نجاح منقطع النظير وصل لإقامة أكثر من 100 حفل فني في فلسطين ومجموعة من الدول العربية والأجنبية، إضافة إلى مشاركة مجموعة كبيرة تتخطى الـ 150 امرأة في حفلات المشروع واللواتي ينقسمن إلى نساء من الشتات الفلسطيني إضافة إلى نساء عربيات والجالية العربية في المدن الأجنبية. كما قدمت دلال في مشوارها الفني ألبومين غنائيين وهما "عن بلدي" وألبوم "يا ستي" وتعمل حاليًا على التحضير لإطلاق ألبومها الصوفي الجديد "نور".
دلال أبو آمنة في حفل استثنائي بالمتحف الفلسطيني




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