خلال نشاط أُجري يوم الخميس 5.9.2019 إلى جانب ممثلي شركه
تم توقيف صاحب المحل في الأربعينيات وأحيل الى التحقيق بشبهة بيع بضائع بشكل مخالف للعلامات التجارية.
بيع البضائع او السلع المقلدة/المزيفة على جمهور الزبائن الذي لا يعي مدى التزوير ويقوم بشراء البضائع ذات جودة متردية بسعر مرتفع. كما ويتضرر المصنّعون والمستوردون وموزعو البضائع الأصلية.
*ستواصل شرطة إسرائيل عملها المشترك مع كافة هيئات تطبيق القانون المختلفه، لمنع تسويق البضائع المقلدة/ المزيفة التي قد تؤدي الى تضليل المستهلكين وإحداث خطر على سلامتهم أو صحتهم بالإضافة إلى الإضرار بإيرادات الدولة وتوزيع المستوردين للبضائع وفقًا للقانون.