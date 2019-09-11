جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي : في اطار نشاط مشترك لشرطة إسرائيل وممثلي أصحاب الحقوق في شركة "أبيل" تم ضبط حوالي 1400 سلعة التي تحمل علامات تجارية لشركة "أبيل" يشتبه بها كمزيفة*

خلال نشاط أُجري يوم الخميس 5.9.2019 إلى جانب ممثلي شركه



"أبيل" الذين قدموا من انجلترا خصيصًا، حيث تم ضبط ما يقارب 1400 سلعة، بما في ذلك سماعات وأغطية واقية للهواتف المحمولة والبطاريات وغيرها ، التي تحمل علامات تجارية لشركة "أبيل" مزيفة والتي كانت معروضة للبيع داخل شركة بيع مخصصه لبيع الهواتف المحمولة في مدينة نوف هجليل.

تم توقيف صاحب المحل في الأربعينيات وأحيل الى التحقيق بشبهة بيع بضائع بشكل مخالف للعلامات التجارية.

بيع البضائع او السلع المقلدة/المزيفة على جمهور الزبائن الذي لا يعي مدى التزوير ويقوم بشراء البضائع ذات جودة متردية بسعر مرتفع. كما ويتضرر المصنّعون والمستوردون وموزعو البضائع الأصلية.



*ستواصل شرطة إسرائيل عملها المشترك مع كافة هيئات تطبيق القانون المختلفه، لمنع تسويق البضائع المقلدة/ المزيفة التي قد تؤدي الى تضليل المستهلكين وإحداث خطر على سلامتهم أو صحتهم بالإضافة إلى الإضرار بإيرادات الدولة وتوزيع المستوردين للبضائع وفقًا للقانون.