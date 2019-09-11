تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-11 23:55:49 طائرات اسرائيلية تقصف قطاع غزة |  2019-09-12 00:00:00 استطلاع يشير الى احتمال ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي |  2019-09-11 22:52:31 دلال أبو آمنة في حفل استثنائي بالمتحف الفلسطيني |  2019-09-11 18:26:37 ضبط حوالي 1400 سلعة التي تحمل علامات تجارية لشركة "أبيل" يشتبه بها كمزيفة |  2019-09-11 22:13:25 الفنان العكي منير قزموز يشارك في معرض تواصل للفن التشكيلي بمدينة رام الله |  2019-09-11 22:07:17 مصرع امرأة غرقا في عكا |  2019-09-11 22:04:39 مجلس كفركنا المحلي يوزع ٦٠ حاسوبا مرتبطا بالانترنت ضمن مشروع حاسوب لكل طالب |  2019-09-11 19:30:05 ام الفحم:اعتقال قاصر بشبهة قيادة دراجة نارية بدون رخصة وخودة |  2019-09-11 19:27:45 يافة الناصرة:اتهام اب وابنه باطلاق نار على منزل وحيازة السلاح |  2019-09-11 18:02:22 10 حيل لبشرة جميلة في أقل من دقيقة.. تعرفي عليها |  2019-09-11 18:01:17 فخ ميسي وسواريز يربك فالفيردي |  2019-09-11 17:59:49 "أهل البلد يؤثرون" مشروع يشغل مواقع التواصل الاجتماعية‎ |  2019-09-11 17:58:42 إلزام وزارة المعارف بتجديد رخصة إعدادية "النهضة" في كفر قرع |  2019-09-11 17:56:58 اطلاق 3 قذائف صاروخية من شمال قطاع غزة باتجاه النقب الغربي دون اصابات |  2019-09-11 15:37:10 لجنة الانتخابات العامة ستزود مراقبين بـ 3000 كاميرا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الفنان العكي منير قزموز يشارك في معرض تواصل للفن التشكيلي بمدينة رام الله



  |     |   اضافة تعليق



يشارك الفنان التشكيلي العكي منير قزموز في معرض "تواصل للفن التشكيلي" الذي افتتح يوم امس الثلاثاء في مدينة رام الله بمشاركة 36 فنانا تشكيليا من محافظة طولكرم وجمعية ابداع.

هذا وقد افتتح المعرض وزير الثقافة الفلسطينية عاطف ابو سيف ومحافظ طول كرم وادارة جمعية ابداع للفن التشكيلي في البلاد، بمشاركة عدد كبير من الفنانين ومحبي الفن من جميع انحاء البلاد وسيستمر المعرض مدة ثلاثة ايام.

الفنانون المشاركون في المعرض من ابداع :
آمال يوسف - أنور سابا - إيليا بعيني - تغريد حبيب - جهينة حبيبي قندلفت - جيهان حزان - حسن طوافرة -
ريما حداد - سحر بدارنة - سلام منير ذياب - سمر بدران - سميرة مطانس - سيلين عبيد - شادي طوافرة -
عبدالله كنعان - ليخيا متاني - ماجدة غنيم - مبدا ياسين - منير قزموز - ناريمان عمري - نايف شحادة - نرمين شعبان .
الفنانون المشاركون في المعرض من محافظة طولكرم :
إياد زيدان - آية أبو دغش - براءة الكم - حنان عوض - سميح طنبوز - طيف بسام - عارف ذوابه - فادي البدا - فرح حكمت - محمد القدومي - محمد بشارة - محمد حميدة - محمود دغش - مراد دروبي .





كلمات متعلقة

الفنان, العكي, منير, قزموز, يشارك, في, معرض, تواصل, للفن, التشكيلي, بمدينة, رام, الله,

تابعونــا

استطلاع يشير الى احتمال ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي استطلاع يشير الى احتمال ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي 2019-09-12 | 00:00:00

يُتوقع، حسب استطلاع للرأي العام أجري في جامعة تل أبيب، أن ترتفع في الانتخابات...

ضبط حوالي 1400 سلعة التي تحمل علامات تجارية لشركة "أبيل" يشتبه بها كمزيفة ضبط حوالي 1400 سلعة التي تحمل علامات تجارية لشركة "أبيل" يشتبه بها كمزيفة 2019-09-11 | 18:26:37

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي : في اطار نشاط مشترك...

مصرع امرأة غرقا في عكا مصرع امرأة غرقا في عكا 2019-09-11 | 22:07:17

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تواصلاً للبيان...

مجلس كفركنا المحلي يوزع ٦٠ حاسوبا مرتبطا بالانترنت ضمن مشروع حاسوب لكل طالب مجلس كفركنا المحلي يوزع ٦٠ حاسوبا مرتبطا بالانترنت ضمن مشروع حاسوب لكل طالب 2019-09-11 | 22:04:39

بتعاون وتمويل بين مجلس كفركنا المحلي والبرنامج الحكومي "حاسوب لكل طالب" وبنك...

ام الفحم:اعتقال قاصر بشبهة قيادة دراجة نارية بدون رخصة وخودة ام الفحم:اعتقال قاصر بشبهة قيادة دراجة نارية بدون رخصة وخودة 2019-09-11 | 19:30:05

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تقوم بتوقيف فتى...

يافة الناصرة:اتهام اب وابنه باطلاق نار على منزل وحيازة السلاح يافة الناصرة:اتهام اب وابنه باطلاق نار على منزل وحيازة السلاح 2019-09-11 | 19:27:45

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج ان الشرطة اعتقلت اب وابنه(59,34) من...

"أهل البلد يؤثرون" مشروع يشغل مواقع التواصل الاجتماعية‎ "أهل البلد يؤثرون" مشروع يشغل مواقع التواصل الاجتماعية‎ 2019-09-11 | 17:59:49

يشغل موضوع إدخال شرطة جماهيرية أهالي مدينة عرابة وذلك مع انطلاق مشروع "أهل البلد...

إلزام وزارة المعارف بتجديد رخصة إعدادية "النهضة" في كفر قرع إلزام وزارة المعارف بتجديد رخصة إعدادية "النهضة" في كفر قرع 2019-09-11 | 17:58:42

ألزمت لجنة الاستئنافات المتخصصة بالرقابة القانونية على المدارس، وزارة المعارف...

لجنة الانتخابات العامة ستزود مراقبين بـ 3000 كاميرا لجنة الانتخابات العامة ستزود مراقبين بـ 3000 كاميرا 2019-09-11 | 15:37:10

أعلنت المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية اورلي عادس، انه في يوم الانتخابات...

اسقاط مشروع قانون الكاميرات الذي بادر اليه الليكود اسقاط مشروع قانون الكاميرات الذي بادر اليه الليكود 2019-09-11 | 15:33:53

اسقطت الكنيست اليوم الاربعاء مشروع قانون الكاميرات الذي بادر اليه الليكود بعد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رصاصة طائشة ام الفحم داخل شباك غرفة اطفال اطلاق نار ظاهرة شرطة مجد الكروم مظاهرة نصرة للقدس والاقصى محمد عساف يزور الناصرة غدا لافتتاح فيلمه يا طير الطاير مركز محمود درويش علي سلام رعاية بلدية الناصرة صلح راية عقد كفركنا طه عواودة شجار حسام جبارين صاحب اليبت الطائرة سقطت على المنزل زلفة احتراق نار قرية مفرق البروة سائق حادث دراجة نارية شاحنة شارع 85 اصابة مستشفى الشرطة شاب ام الفحم اعتقال موقوف تحرش نساء فتيات حمام بحر طبريا فتى دراجة كهربائية مدخل قرية كسرى مستشفى حادث طرق سيارة أسيل ايهاب ابراهيم رضيعة طفلة مصرع دير حنا سقوطها ارتفاع فاجعة شرطة مستشفى وفاة علي سلطي الناصرة الطالب فيراييتي يطلب منه تحقيق السلام نساء قائمة ناصرتي الناصرة علي سلاح احتفال الناصرة مهيب شابات متلازمة داون عرس جماعي ام الفحم مدينة مشاركة واسعة احتفال اصابة خطيرة شاحنة سيارة خصوصية شارع كريات اتا قرب حيفا ياجور امرأة شرطة اسعاف طالبات حراء عرابه يتظاهرن احتجاجا على حظر مؤسستهنالطيبة مواجهات اغلاق شارع 444 حرق اطارات جسر
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com