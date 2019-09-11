الفنان, العكي, منير, قزموز, يشارك, في, معرض, تواصل, للفن, التشكيلي, بمدينة, رام, الله,

يشارك الفنان التشكيلي العكي منير قزموز في معرض "تواصل للفن التشكيلي" الذي افتتح يوم امس الثلاثاء في مدينة رام الله بمشاركة 36 فنانا تشكيليا من محافظة طولكرم وجمعية ابداع.

هذا وقد افتتح المعرض وزير الثقافة الفلسطينية عاطف ابو سيف ومحافظ طول كرم وادارة جمعية ابداع للفن التشكيلي في البلاد، بمشاركة عدد كبير من الفنانين ومحبي الفن من جميع انحاء البلاد وسيستمر المعرض مدة ثلاثة ايام.

الفنانون المشاركون في المعرض من ابداع :

آمال يوسف - أنور سابا - إيليا بعيني - تغريد حبيب - جهينة حبيبي قندلفت - جيهان حزان - حسن طوافرة -

ريما حداد - سحر بدارنة - سلام منير ذياب - سمر بدران - سميرة مطانس - سيلين عبيد - شادي طوافرة -

عبدالله كنعان - ليخيا متاني - ماجدة غنيم - مبدا ياسين - منير قزموز - ناريمان عمري - نايف شحادة - نرمين شعبان .

الفنانون المشاركون في المعرض من محافظة طولكرم :

إياد زيدان - آية أبو دغش - براءة الكم - حنان عوض - سميح طنبوز - طيف بسام - عارف ذوابه - فادي البدا - فرح حكمت - محمد القدومي - محمد بشارة - محمد حميدة - محمود دغش - مراد دروبي .