تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-11 23:55:49 طائرات اسرائيلية تقصف قطاع غزة |  2019-09-12 00:00:00 استطلاع يشير الى احتمال ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي |  2019-09-11 22:52:31 دلال أبو آمنة في حفل استثنائي بالمتحف الفلسطيني |  2019-09-11 18:26:37 ضبط حوالي 1400 سلعة التي تحمل علامات تجارية لشركة "أبيل" يشتبه بها كمزيفة |  2019-09-11 22:13:25 الفنان العكي منير قزموز يشارك في معرض تواصل للفن التشكيلي بمدينة رام الله |  2019-09-11 22:07:17 مصرع امرأة غرقا في عكا |  2019-09-11 22:04:39 مجلس كفركنا المحلي يوزع ٦٠ حاسوبا مرتبطا بالانترنت ضمن مشروع حاسوب لكل طالب |  2019-09-11 19:30:05 ام الفحم:اعتقال قاصر بشبهة قيادة دراجة نارية بدون رخصة وخودة |  2019-09-11 19:27:45 يافة الناصرة:اتهام اب وابنه باطلاق نار على منزل وحيازة السلاح |  2019-09-11 18:02:22 10 حيل لبشرة جميلة في أقل من دقيقة.. تعرفي عليها |  2019-09-11 18:01:17 فخ ميسي وسواريز يربك فالفيردي |  2019-09-11 17:59:49 "أهل البلد يؤثرون" مشروع يشغل مواقع التواصل الاجتماعية‎ |  2019-09-11 17:58:42 إلزام وزارة المعارف بتجديد رخصة إعدادية "النهضة" في كفر قرع |  2019-09-11 17:56:58 اطلاق 3 قذائف صاروخية من شمال قطاع غزة باتجاه النقب الغربي دون اصابات |  2019-09-11 15:37:10 لجنة الانتخابات العامة ستزود مراقبين بـ 3000 كاميرا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصرع امرأة غرقا في عكا



  |     |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تواصلاً للبيان السابق حول حادثة غرق إمرأة في البحر مقابل شاطئ أرجمان في مدينة عكا قبل قليل (19:45) تلقت الشرطة بلاغ رسمي من مصادر طبية انه مع نهاية محاولات الإنعاش للأسف الشديد تم الاقرار عن وفاة الإمرأة.

الشرطة تواصل التحقيق لفحص هوية الإمرأة وملابسات الحادث.

مصرع امرأة غرقا في عكا




كلمات متعلقة

مصرع, امرأة, غرقا, في, عكا,

تابعونــا

استطلاع يشير الى احتمال ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي استطلاع يشير الى احتمال ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي 2019-09-12 | 00:00:00

يُتوقع، حسب استطلاع للرأي العام أجري في جامعة تل أبيب، أن ترتفع في الانتخابات...

ضبط حوالي 1400 سلعة التي تحمل علامات تجارية لشركة "أبيل" يشتبه بها كمزيفة ضبط حوالي 1400 سلعة التي تحمل علامات تجارية لشركة "أبيل" يشتبه بها كمزيفة 2019-09-11 | 18:26:37

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي : في اطار نشاط مشترك...

الفنان العكي منير قزموز يشارك في معرض تواصل للفن التشكيلي بمدينة رام الله الفنان العكي منير قزموز يشارك في معرض تواصل للفن التشكيلي بمدينة رام الله 2019-09-11 | 22:13:25

يشارك الفنان التشكيلي العكي منير قزموز في معرض "تواصل للفن التشكيلي" الذي افتتح...

مجلس كفركنا المحلي يوزع ٦٠ حاسوبا مرتبطا بالانترنت ضمن مشروع حاسوب لكل طالب مجلس كفركنا المحلي يوزع ٦٠ حاسوبا مرتبطا بالانترنت ضمن مشروع حاسوب لكل طالب 2019-09-11 | 22:04:39

بتعاون وتمويل بين مجلس كفركنا المحلي والبرنامج الحكومي "حاسوب لكل طالب" وبنك...

ام الفحم:اعتقال قاصر بشبهة قيادة دراجة نارية بدون رخصة وخودة ام الفحم:اعتقال قاصر بشبهة قيادة دراجة نارية بدون رخصة وخودة 2019-09-11 | 19:30:05

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تقوم بتوقيف فتى...

يافة الناصرة:اتهام اب وابنه باطلاق نار على منزل وحيازة السلاح يافة الناصرة:اتهام اب وابنه باطلاق نار على منزل وحيازة السلاح 2019-09-11 | 19:27:45

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج ان الشرطة اعتقلت اب وابنه(59,34) من...

"أهل البلد يؤثرون" مشروع يشغل مواقع التواصل الاجتماعية‎ "أهل البلد يؤثرون" مشروع يشغل مواقع التواصل الاجتماعية‎ 2019-09-11 | 17:59:49

يشغل موضوع إدخال شرطة جماهيرية أهالي مدينة عرابة وذلك مع انطلاق مشروع "أهل البلد...

إلزام وزارة المعارف بتجديد رخصة إعدادية "النهضة" في كفر قرع إلزام وزارة المعارف بتجديد رخصة إعدادية "النهضة" في كفر قرع 2019-09-11 | 17:58:42

ألزمت لجنة الاستئنافات المتخصصة بالرقابة القانونية على المدارس، وزارة المعارف...

لجنة الانتخابات العامة ستزود مراقبين بـ 3000 كاميرا لجنة الانتخابات العامة ستزود مراقبين بـ 3000 كاميرا 2019-09-11 | 15:37:10

أعلنت المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية اورلي عادس، انه في يوم الانتخابات...

اسقاط مشروع قانون الكاميرات الذي بادر اليه الليكود اسقاط مشروع قانون الكاميرات الذي بادر اليه الليكود 2019-09-11 | 15:33:53

اسقطت الكنيست اليوم الاربعاء مشروع قانون الكاميرات الذي بادر اليه الليكود بعد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة خطيرة حادث طرق دهس سيارة كفر مندا طفلة مستشفى اسعاف شرطة بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشبنفيكابايرن ميونخدوري أبطال أوروبامشاهدة بنفيكا مباشر مشاهدة بايرن ميونخ مباشرمشامفرق بوريا حادث طرق اصابات متفاوته تصادم سيارة شاحنة سحر شعوذة ممارسات جنسية فتيات شيخ القدس اعتقال لائحة اتهام تصريح مدعي عبوة حارقة محل بيع سيارات يافة الناصرة تجارة اضرار دون اصابات ثانوية ابن خلدون عرابة مدرسة طلابها تخريج الفوج ال 36 مدينة مشاركة واسعة أبو سبيت الاطرش اهالي طلاب مظاهرة شعارات النقب اغلاق الشارع المؤدي المدرسة اصابتان انقلاب سيارة قرب شعب اليوم حادث طرق ذاتي حيان مركز طبي الحرم الابراهيمي محاولة تنفيذ عملية طعن الخليل فلسطينية اطلاق النار عليها جندي مصرع الشاب راشي ابو جنب يركا متأثرا جراجه قرية حادث طرق الشيخ دنون مسدسات بنادق ذخيرة معدات عسكرية تفتيش حملة سلاح وسط عربي عماد أبو شرخ دعاء اللد مصرع الام امام اولادها اطلاق نار ابنها يهذي باسمها اطلاق نار اعتقالات اصابات شجار بين جيران مدينة شفاعمرو شرطة اسعاف طمرة هدم بيت عمر ياسين الشرطة قوات كبيرة انفجار حافلة القدس اصابات متفاوته خطيرة شرطة اسعاف استنفار امني
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com