مصرع, امرأة, غرقا, في, عكا,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تواصلاً للبيان السابق حول حادثة غرق إمرأة في البحر مقابل شاطئ أرجمان في مدينة عكا قبل قليل (19:45) تلقت الشرطة بلاغ رسمي من مصادر طبية انه مع نهاية محاولات الإنعاش للأسف الشديد تم الاقرار عن وفاة الإمرأة.

الشرطة تواصل التحقيق لفحص هوية الإمرأة وملابسات الحادث.