مجلس, كفركنا, المحلي, يوزع, ٦٠, حاسوبا, مرتبطا, بالانترنت, ضمن, مشروع, حاسوب, لكل, طالب,

بتعاون وتمويل بين مجلس كفركنا المحلي والبرنامج الحكومي "حاسوب لكل طالب" وبنك مركنتيل تم الاحتفال بتوزيع ٦٠ حاسوبا متطورا ومرتبطا بالانترنت على طلاب من كل مدارس كفركنا، حيث تم اختيار الطلاب من قبل كل مدرسة بناء على معايير البرنامج.





وكان الطلاب قد حصلوا أيضا على دورة مجانية لكيفية استعمال الحاسوب وحصلوا على شهادة انهاء، كما ورافق كل طالب في الدورة مرافقا من أسرته الذي تعلم هو أيضا بالدورة مجانا.وقد شارك بالحفل الدكتور يوسف عواودة رئيس المجلس وعن بنك مركنتيل كل من السيد رياض دبيني المسؤول في منطقة الشمال والسيد فتحي شحادة مدير فرع كفركنا وعن البرنامج الحكومي السيد جال بن موشيه، وعن مدارس كفركنا مديرة مدرسة إشراقة جهينة عمر، وقد أدار الحفل السيد فهد دهامشة مدير قسم المعارف في مجلس كفركنا.