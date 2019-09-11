يافة, الناصرة:اتهام, اب, وابنه, باطلاق, نار, على, منزل, وحيازة, السلاح,

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج ان الشرطة اعتقلت اب وابنه(59,34) من يافة الناصرة بشبهة حيازة مسدس واطلاق نار على منزل جراء شجار بين عائلتين.

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ام الفحم:اعتقال قاصر بشبهة قيادة دراجة نارية بدون رخصة وخودة 2019-09-11 | 19:30:05 بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تقوم بتوقيف فتى...

"أهل البلد يؤثرون" مشروع يشغل مواقع التواصل الاجتماعية‎ 2019-09-11 | 17:59:49 يشغل موضوع إدخال شرطة جماهيرية أهالي مدينة عرابة وذلك مع انطلاق مشروع "أهل البلد...

إلزام وزارة المعارف بتجديد رخصة إعدادية "النهضة" في كفر قرع 2019-09-11 | 17:58:42 ألزمت لجنة الاستئنافات المتخصصة بالرقابة القانونية على المدارس، وزارة المعارف...

لجنة الانتخابات العامة ستزود مراقبين بـ 3000 كاميرا 2019-09-11 | 15:37:10 أعلنت المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية اورلي عادس، انه في يوم الانتخابات...

اسقاط مشروع قانون الكاميرات الذي بادر اليه الليكود 2019-09-11 | 15:33:53 اسقطت الكنيست اليوم الاربعاء مشروع قانون الكاميرات الذي بادر اليه الليكود بعد...

سكان حي البشارة في الناصرة يشتكون من مياه الصرف الصحي والبلدية تعالج الموضوع 2019-09-11 | 15:00:43 اشتكى سكان حي البشارة في مدينة الناصرة من كميات القمامة والنفايات والمياه...

الناصرة:بلدية الناصرة تنظم معرض التشغيل الثاني 2019-09-11 | 13:47:08 تحت رعاية بلدية الناصرة وقسم الرفاه الاجتماعي ومركز تمكين للغرد والاسرة ومكتب...

تقرير رسمي يكشف أسباب وفاة اسراء غريب 2019-09-11 | 13:33:55 كشف تقرير طبي نشرت وكالة "معا" الفلسطينية نسحة منه، اليوم الاربعاء، ان سبب وفاة...

فيديو وصور - اجواء مشحونة خلال مناقشة قانون الكاميرات وعودة يلصق هاتفه بوجه نتانياهو ويصوره 2019-09-11 | 13:07:34 مع انتهاء خطاب رئيس الحكومة نتانياهو اليوم في جلسة التصويت بالقراءة الاولى على...