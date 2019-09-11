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يافة الناصرة:اتهام اب وابنه باطلاق نار على منزل وحيازة السلاح



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جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج ان الشرطة اعتقلت اب وابنه(59,34) من يافة الناصرة بشبهة حيازة مسدس واطلاق نار على منزل جراء شجار بين عائلتين.

خلال تحقيقات سريعة للشرطة تم تقديم لائحة اتهام بحق الاب وابنه بشبهة حيازة السلاح واطلاق النار والقيادة بدون رخصة.





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