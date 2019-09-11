يافة, الناصرة:اتهام, اب, وابنه, باطلاق, نار, على, منزل, وحيازة, السلاح,

خلال تحقيقات سريعة للشرطة تم تقديم لائحة اتهام بحق الاب وابنه بشبهة حيازة السلاح واطلاق النار والقيادة بدون رخصة.
خلال تحقيقات سريعة للشرطة تم تقديم لائحة اتهام بحق الاب وابنه بشبهة حيازة السلاح واطلاق النار والقيادة بدون رخصة.
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