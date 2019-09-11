فخ, ميسي, وسواريز, يربك, فالفيردي,

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد بشأن خط هجوم برشلونة الذي سيخوض مباراة فالنسيا، السبت المقبل، في رابع جولات الليجا.

وكان إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، يخطط لإشراك الثلاثي لويس سواريز وليونيل ميسي وأنطوان جريزمان معًا لأول مرة هذا الموسم.ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن التعافي البطيء لميسي وسواريز من الإصابة قبل 3 أيام من المباراة، جعل فالفيردي يفكر في حلول بديلة.وأشارت الصحيفة إلى أن جريزمان من المنتظر أن يقود الخط الأمامي للبارسا كمهاجم وهمي، ويلعب بجواره كل من سيرجي روبيرتو وكارليس بيريز.يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 4 نقاط فقط.