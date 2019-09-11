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"أهل البلد يؤثرون" مشروع يشغل مواقع التواصل الاجتماعية‎



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يشغل موضوع إدخال شرطة جماهيرية أهالي مدينة عرابة وذلك مع انطلاق مشروع "أهل البلد يؤثرون"، حيث انقسم أهالي المدينة بين مؤيد ومعارض، الأمر الذي جعل البلدية تنظم مؤتمرًا صحفيًا حول القضية يوم غد الخميس.

وذلك هو حال كافة المدن والبلدات العربية المشاركة في الاستفتاءات الشعبية، المزمع التصويت عليها يوم الانتخابات، 17.9، في كل من: عرابة، سخنين، طمرة، عارة-عرعرة، أم الفحم، جت، كفرقرع، كفرقاسم ورهط.
يذكر أنه وعلى ضوء انشغال المواطنين بقضايا اجتماعية تقلقهم، جاء الاستفتاء لطرحها ومحاولة إيجاد طرق لمعالجتها. هذا ويلقى المشروع صدًى وتفاعلًا ملموسًا، إذ بدأت الآراء تعلو وتتناقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتتحول إلى ضجة إعلامية كبيرة.
وفي حديث مع ميسم جلجولي، إحدى مركزات المشروع أكدت: " لم نتوقع أن يحظى المشروع بكل هذه الضجة، فمنذ لحظة إطلاق الحملة بدأ المواطنون يتحدثون عن القضايا التي تدخل ضمن الاستفتاءات. يبدو أن المواطنين يرغبون بأن يكونوا شركاء فعّالين وهذا الهدف الأساسي للمشروع".





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