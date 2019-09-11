"أهل, البلد, يؤثرون", مشروع, يشغل, مواقع, التواصل, الاجتماعية‎,

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ألزمت لجنة الاستئنافات المتخصصة بالرقابة القانونية على المدارس، وزارة المعارف...
أعلنت المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية اورلي عادس، انه في يوم الانتخابات...
اسقطت الكنيست اليوم الاربعاء مشروع قانون الكاميرات الذي بادر اليه الليكود بعد...
اشتكى سكان حي البشارة في مدينة الناصرة من كميات القمامة والنفايات والمياه...
تحت رعاية بلدية الناصرة وقسم الرفاه الاجتماعي ومركز تمكين للغرد والاسرة ومكتب...
كشف تقرير طبي نشرت وكالة "معا" الفلسطينية نسحة منه، اليوم الاربعاء، ان سبب وفاة...
مع انتهاء خطاب رئيس الحكومة نتانياهو اليوم في جلسة التصويت بالقراءة الاولى على...
جاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة اليوم الاربعاء :" يستمر العنصري المنفلت...
اعلن النائب عيساوي فريج اليوم الأربعاء عن مقاطعته لجلسة الكنيست اليوم التي...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي : اعتقلت الشرطة شابين ...