ألزمت لجنة الاستئنافات المتخصصة بالرقابة القانونية على المدارس، وزارة المعارف الإسرائيلية، مؤخرا، بتجديد رخصة مدرسة النهضة الإعدادية التابعة لجمعية "النهضة للتربية والتراث في المثلث الشمالي- كفرقرع"، من الصف الأول حتى الثامن، وقبلت اللجنة بذلك استئنافا تقدّم به مكتب محاماة د. سيف وشركاؤه.

ويتولى مكتب المحاماة د. سيف وشركاؤه ، الشؤون القانونية للعديد من المدارس الأهلية في المنطقة، من بينها: الأهلية في أم الفحم، والنهضة في كفرقرع، القاسمي في باقة، والأهلية في قلنسوة، والأهلية في "بيت بيرل" والعلا في اللد.





كما نجحوا مؤخرا في استصدار تجديد لرخصة المدرسة الأهلية "القاسمي" في باقة الغربية، بعد مداولات ومكاتبات مع الجهات المختصة في وزارة المعارف.



وقال المحامي د. ضرغام سيف، إن وزارة المعارف تتبنى عموما سياسة غير مشجعة لافتتاح مدارس خاصة وتفضل المدارس الحكومية الرسمية، مشيرا إلى أن هذه السياسة "تتخذ سلوكا أكثر تشددا فيما يخص المدارس في المجتمع العربي، لأنها تسعى للرقابة المطلقة على كافة المضامين التربوية والتعليمية واللامنهجية في هذه المدارس، وعليه تتذرع بالكثير من المبررات لتعقيد مسألة ترخيص وافتتاح مدارس خاصة".



وفيما يخص مدرسة النهضة الإعدادية، موضوع الاستئناف الأخير، أشار سيف إلى أن "وزارة المعارف حاولت التملص من تجديد رخصة المدرسة للمرحلة الإعدادية، رغم أنها حصلت على ترخيص في العام الدراسي المنصرم للصفوف من الأول- بحجج شتى من بينها التزامها بمعيار واضح بخصوص التعليم الإعدادي، لكننا تمكنا في النهاية من إقناع اللجنة القانونية المختصة بمتابعة مثل هذه الملفات بإلزام الوزارة تجديد رخصة المدرسة من الصف الأول- إلى الثامن".



وأوضح إلى أن مسألة ترخيص المدرسة الخاصة من قبل الوزارة، تنطوي على أهمية كبيرة في العديد من المجالات وفي مقدمتها تهيئة المدرسة لتلقي التمويل والميزانيات اللازمة من قبل الوزارة، لافتا إلى أنه، ووفق القانون، بعد 3 سنوات من حصول مدرسة خاصة على رخصة عمل تصبح هذه الرخصة دائمة وغير خاضعة للتجديد ما يعني إنهاء المدرسة مرحلة هامة من مراحل تأسيسها وتكون جاهزة للتوجه إلى الوزارة بطلب لتلقي الميزانيات المطلوبة.



وتحدث سيف عن نجاحات كبيرة حققها مكتبهم في العديد من المدارس الأهلية وخصوصا فيما يتعلق بمسألة الترخيص وموضوع الميزانيات.