اطلاق, 3, قذائف, صاروخية, من, شمال, قطاع, غزة, باتجاه, النقب, الغربي, دون, اصابات,

اطلقت في الساعة الأخيرة ثلاث قذائف صاروخية من شمال قطاع غزة الى النقب الغربي فانفجرت في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات او اضرار.

وردا على ذلك أطلقت دبابة للجيش الاسرائيلي النار على موقعيْن لحركة حماس في شمال القطاع. حيث قالت مصادر فلسطبينية ان 4 فلسطينيين اصيبوا بجروح من جراء القصف المدفعيواُطلقت الى الأراضي الإسرائيلية من القطاع خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة ثلاث وعشرون قذيفة صاروخية.