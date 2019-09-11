اطلاق, 3, قذائف, صاروخية, من, شمال, قطاع, غزة, باتجاه, النقب, الغربي, دون, اصابات,

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عثرت السلطات الامنية في البوسنة والهرسك اليوم الاثنين على جثمان شاب فلسطيني...
عثرت الشرطة شمال نابلس، صباح اليوم الاحد، على جثة المواطن بلال عبد ناجي معالي(38...
اغارت طائرات الجيش الإسرائيلي قبل منتصف الليلة، على عدة مواقع شمال وشرق ووسط قطاع...
أصيب مستوطنان، اليوم السبت، طعناً في بلدة عزون شرق قلقيلية. وأفادت مصارد محلية،...
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، إنه يعتقد أن إدارة الرئيس دونالد...
أعلنت وسائل إعلام عبرية أنّ 5 قذائف صاروخية أطلقت من غزة، مساء الجمعة، وسقط احدها...
نفّذت "الهيئة الشبابية الفلسطينية للجوء الإنساني في لبنان" و"الهيئة الشبابية...
أيد الأردن طلب دولة فلسطين مواصلة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس...
أشادت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بما وصفته بالرد البطولي للمقاومة...
أفادت وسائل اعلام فلسطينية بأن السفير القطري محمد العمادي، ابلغ حركة حماس بقرار...