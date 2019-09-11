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لجنة الانتخابات العامة ستزود مراقبين بـ 3000 كاميرا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أعلنت المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية اورلي عادس، انه في يوم الانتخابات سيتفقد مراقبون عن اللجنة كل صناديق الاقتراع، للتأكد من نزاهة الانتخابات. 



وسيتزود المراقبون بثلاثة الاف كاميرا، وقد استعارت اللجنة الفا منها من الشرطة واشترت الباقي. 


وأوضحت المحامية عادس انه لن يكون بالإمكان التلاعب بهذه الكاميرات. وكانت اللجنة قد حذرت المواطنين الذين ينوون التصوير او التسجيل داخل مراكز الاقتراع من القيام بذلك، موضحة ان هذا يخالف القانون الحالي. 




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