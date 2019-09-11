اسقاط, مشروع, قانون, الكاميرات, الذي, بادر, اليه, الليكود,

اسقطت الكنيست اليوم الاربعاء مشروع قانون الكاميرات الذي بادر اليه الليكود بعد عدم المصادقة عليه .

وحضر النقاش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين أعضاء الائتلاف الحكومي والمعارضة. وتم اخراج رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة من القاعة بعد أن أخرج هاتفه الخيلوي وقام بتصوير نتنياهو. بينما غادرها نواب الليكود حين شرعت النائبة عايدة توما سليمان في خطابها.وفي كلمة له انتقد رئيس الوزراء تعليقات رئيس كاحول لافان بيني غانتس على تصرفه، حين قاطع اطلاق لقذائف صاروخية خطابه في اشدود الليلة الماضية، وقال نتنياهو انه لم يعرف من فرح اكثر في اعقاب هذا الاعتداء غانتس ام حماس.