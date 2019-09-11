تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-11 18:02:22 10 حيل لبشرة جميلة في أقل من دقيقة.. تعرفي عليها |  2019-09-11 18:01:17 فخ ميسي وسواريز يربك فالفيردي |  2019-09-11 17:59:49 "أهل البلد يؤثرون" مشروع يشغل مواقع التواصل الاجتماعية‎ |  2019-09-11 17:58:42 إلزام وزارة المعارف بتجديد رخصة إعدادية "النهضة" في كفر قرع |  2019-09-11 17:56:58 اطلاق 3 قذائف صاروخية من شمال قطاع غزة باتجاه النقب الغربي دون اصابات |  2019-09-11 15:37:10 لجنة الانتخابات العامة ستزود مراقبين بـ 3000 كاميرا |  2019-09-11 15:33:53 اسقاط مشروع قانون الكاميرات الذي بادر اليه الليكود |  2019-09-11 15:00:43 سكان حي البشارة في الناصرة يشتكون من مياه الصرف الصحي والبلدية تعالج الموضوع |  2019-09-11 13:58:15 الحكم بالسجن المؤبد بحق مرشد الإخوان في مصر و 10 آخرين في قضية التخابر مع حماس |  2019-09-11 14:46:00 متابعة حالة نادرة لمتلازمة مارفين في مستشفى الناصرة الانجليزي للحمل والولادة |  2019-09-11 13:47:08 الناصرة:بلدية الناصرة تنظم معرض التشغيل الثاني |  2019-09-11 13:33:55 تقرير رسمي يكشف أسباب وفاة اسراء غريب |  2019-09-11 13:07:34 فيديو وصور - اجواء مشحونة خلال مناقشة قانون الكاميرات وعودة يلصق هاتفه بوجه نتانياهو ويصوره |  2019-09-11 12:57:42 نتنياهو لنشطاء اليمين: العرب يريدون إبادتنا مع اطفالنا! |  2019-09-11 12:36:46 عيساوي فريج: لا أريد أن أكون شريكاً في مسرحية نتنياهو لذلك سأقاطع جلسة الكنيست حول قانون الكاميرات |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اسقاط مشروع قانون الكاميرات الذي بادر اليه الليكود



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اسقطت الكنيست اليوم الاربعاء مشروع قانون الكاميرات الذي بادر اليه الليكود بعد عدم المصادقة عليه .


 وحضر النقاش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين أعضاء الائتلاف الحكومي والمعارضة. وتم اخراج رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة من القاعة بعد أن أخرج هاتفه الخيلوي وقام بتصوير نتنياهو. بينما غادرها نواب الليكود حين شرعت النائبة عايدة توما سليمان في خطابها.


وفي كلمة له انتقد رئيس الوزراء تعليقات رئيس كاحول لافان بيني غانتس على تصرفه، حين قاطع اطلاق لقذائف صاروخية خطابه في اشدود الليلة الماضية، وقال نتنياهو انه لم يعرف من فرح اكثر في اعقاب هذا الاعتداء غانتس ام حماس.




كلمات متعلقة

اسقاط, مشروع, قانون, الكاميرات, الذي, بادر, اليه, الليكود,

تابعونــا

"أهل البلد يؤثرون" مشروع يشغل مواقع التواصل الاجتماعية‎ "أهل البلد يؤثرون" مشروع يشغل مواقع التواصل الاجتماعية‎ 2019-09-11 | 17:59:49

يشغل موضوع إدخال شرطة جماهيرية أهالي مدينة عرابة وذلك مع انطلاق مشروع "أهل البلد...

إلزام وزارة المعارف بتجديد رخصة إعدادية "النهضة" في كفر قرع إلزام وزارة المعارف بتجديد رخصة إعدادية "النهضة" في كفر قرع 2019-09-11 | 17:58:42

ألزمت لجنة الاستئنافات المتخصصة بالرقابة القانونية على المدارس، وزارة المعارف...

لجنة الانتخابات العامة ستزود مراقبين بـ 3000 كاميرا لجنة الانتخابات العامة ستزود مراقبين بـ 3000 كاميرا 2019-09-11 | 15:37:10

أعلنت المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية اورلي عادس، انه في يوم الانتخابات...

سكان حي البشارة في الناصرة يشتكون من مياه الصرف الصحي والبلدية تعالج الموضوع سكان حي البشارة في الناصرة يشتكون من مياه الصرف الصحي والبلدية تعالج الموضوع 2019-09-11 | 15:00:43

اشتكى سكان حي البشارة في مدينة الناصرة من كميات القمامة والنفايات والمياه...

الناصرة:بلدية الناصرة تنظم معرض التشغيل الثاني الناصرة:بلدية الناصرة تنظم معرض التشغيل الثاني 2019-09-11 | 13:47:08

تحت رعاية بلدية الناصرة وقسم الرفاه الاجتماعي ومركز تمكين للغرد والاسرة ومكتب...

تقرير رسمي يكشف أسباب وفاة اسراء غريب تقرير رسمي يكشف أسباب وفاة اسراء غريب 2019-09-11 | 13:33:55

كشف تقرير طبي نشرت وكالة "معا" الفلسطينية نسحة منه، اليوم الاربعاء، ان سبب وفاة...

فيديو وصور - اجواء مشحونة خلال مناقشة قانون الكاميرات وعودة يلصق هاتفه بوجه نتانياهو ويصوره فيديو وصور - اجواء مشحونة خلال مناقشة قانون الكاميرات وعودة يلصق هاتفه بوجه نتانياهو ويصوره 2019-09-11 | 13:07:34

مع انتهاء خطاب رئيس الحكومة نتانياهو اليوم في جلسة التصويت بالقراءة الاولى على...

نتنياهو لنشطاء اليمين: العرب يريدون إبادتنا مع اطفالنا! نتنياهو لنشطاء اليمين: العرب يريدون إبادتنا مع اطفالنا! 2019-09-11 | 12:57:42

جاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة اليوم الاربعاء :" يستمر العنصري المنفلت...

عيساوي فريج: لا أريد أن أكون شريكاً في مسرحية نتنياهو لذلك سأقاطع جلسة الكنيست حول قانون الكاميرات عيساوي فريج: لا أريد أن أكون شريكاً في مسرحية نتنياهو لذلك سأقاطع جلسة الكنيست حول قانون الكاميرات 2019-09-11 | 12:36:46

اعلن النائب عيساوي فريج اليوم الأربعاء عن مقاطعته لجلسة الكنيست اليوم التي...

اعتقال شابين من المغار وسخنين بعد ضبط بندقيتي كارلو اعتقال شابين من المغار وسخنين بعد ضبط بندقيتي كارلو 2019-09-11 | 11:49:48

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي : اعتقلت الشرطة شابين ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids قسم الخدج المستشفى الفرنسي الناصرة واحد من افضل اقسام الخدج في البلادبقايا جثة اشلاء حرش منطقة وعر جبل الجليل الاعلى الشرطة تشخيص هوية الجثة سبب الوفاةسعد خطيب عرابة يهدم بيته بنفسه مدينة قريب من الشارع يافة الناصرة تنفيذ عملية طعن مجدال هعيمك سكين الشرطة عاملة محطة وقودكفر قرع اضراب اعلان مواجهات مدخلمصرع ريبال ابو جابر كفر قاسم اطلاق نار مدخل شرطة اسعاف الرامة . كرم زيتون بقايا جثة العثور الشرطة تعفن التشريحالشهيد سامي الجعار رهط محمد بركة بلدية لجنة المتابعة ملف تحقيق معاصر الزيتون اقبال واسع وادي عارة مزراع زيت اراب ايدول من سيتأهل مرحلة البث المباشر مشاركة فلسطينيي الداخل امرأة من حيفا عربية متزوجة لفلسطيني التخابر حركة المجاهدين تصوير اماكن تنفيذ عمليات مدرسة مراح الغزلان الثانوية تحتفل تخريج الفوج الاول من طلابها يافة الناصرة اعدادية عرعرة افتتاح العام الدراسي الغاء الاضراب تعليق لجنة اولياء امور طلابمقر قيادة الشرطة القدس طعن شابة اطلاق نار اصابة شرطي قائد شرطة الشمال ظاهرة عنف سلاح مشاكل شوارع البطوف زيارة تفقدية عرابة دير حنا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com