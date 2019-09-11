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سكان حي البشارة في الناصرة يشتكون من مياه الصرف الصحي



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اشتكى سكان حي البشارة في مدينة الناصرة من كميات القمامة والنفايات والمياه العادمة والصرف الصحي التي اصبحت مكره بيئياً حقيقياً.


وكان قد وصل الى المكان عضو بلدية الناصرة فراس حمدان والذي استمع لشكاوى المواطنين هناك .
وقال اهالي الحي لمراسلنا :"الامر لم يعد يطاق كافة النفايات والمياه العادمة تصل الى الحي من البنايات التي فوقنا ولا نستطيع ان نحرك ساكناً ، توجهنا بالفعل للحاج فراس حمدان عضو بلدية الناصرة والذي بادر باجراء الاتصالات والعمل على تنظيف الحي بمساعدتنا ، نحن نشكره بدورنا ".
فيما قال فراس حمدان لمراسلنا :"بالفعل وصلت الى الحي بعد ان تلقيت شكوى حول تواجد كميات نفايات كبيرة ومياه عادمة وقمت بالتواصل مع مدير رابطة جبال الناصرة خالد عثاملة ومع مدير قسم الصرف الصحي محيي ابو راس حيث اوعزا للعاملين في الرابطة الوصول الى المكان وقمنا بمساعدة الاهالي بتنظيف الحي، حيث اننا نؤكد دائماً اننا انتخبنا لخدمة المواطن وان اي منصب في السلطة المحلية يجب ان يكون تكليف وليس تشريف ، ومن هنا وعبر منبركم اتقدم بالشكر الجزيل لرابطة جبال الناصرة على التجاوب السريع والمهنية في العمل"





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