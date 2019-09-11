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عقد قرآن أحمد فهمي وهنا الزاهد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر المنتج عمر طلعت زكريا عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة جمعته بالفنانة المصرية ” هنا الزاهد ” احتفالا بعقد قرآنها على الفنان المصري ” أحمد فهمي ” والذي عقد يوم أمس الثلاثاء .



وظهرت هنا في الصورة وهي ترتدي طرحة الزفاف وكتب عمر في تعليقه عليها قائلا : ” مبروك يا شقيقتي .. كتب الكتاب .. أحلى وأجمل عروسة في الدنيا ربنا يتمملك على خير ” .

 
كما نشرت أيضا الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة لها برفقة هنا الزاهد عبر حسابها على ” إنستجرام ” تهنئها بعقد القرآن .


وكتبت معلقة على الصورة : ” مبروك يا أحلى عروسة ” .



وجاري إتمام التجهيزات لحفل زفاف كلا من أحمد فهمي وهنا الزاهد والمقرر إقامته اليوم في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل في احتفالية كبيرة وسط حضور عدد كبير من الشخصيات العامة وكبار الفنانين والإعلاميين من داخل مصر والدول العربية .




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