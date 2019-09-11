الحكم, بالسجن, المؤبد, بحق, مرشد, الإخوان, في, مصر, و, 10, آخرين, في, قضية, التخابر, مع, حماس,

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وأكدت وسائل إعلام مصرية، أن قائمة المتهمين الصادر بحقهم حكم السجن المؤبد تضم كلا من: محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني وحازم عبدالخالق ومحيي حامد وخالد سعد وخليل أسامة العقيد وأحمد عبدالعاطي.وكانت محكمة النقض ألغت في وقت سابق أحكام الإعدام والمؤبد بحق 24 متهما من قيادات الجماعة، وقررت إعادة المحاكمة.يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت يوم السبت الماضي بالسجن المؤبد لمحمد بديع ومحمد البلتاجي وعصام العريان و8 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لـ11 متهما في إطار إعادة محاكمة قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس".

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