الحكم, بالسجن, المؤبد, بحق, مرشد, الإخوان, في, مصر, و, 10, آخرين, في, قضية, التخابر, مع, حماس,

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تحيي الولايات المتحدة اليوم الذكرى الثامنة عشرة لاعتداءات الحادي عشر من سبتمبر....
أعلنت شركة أبل رسميًّا قبل قليل أحدث إصداراتها من هواتف الأيفون التي حملت هذا...
قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعطل...
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير...
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعداده لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني،...
أعلن الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، عن خوض "معركة كبرى" بقيادة...
تحيي الطائفة الدرزية اليوم ذكرى زيارة مقام النبي سبلان عليه السلام في قرية...
قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، الاثنين، إن دولة الاحتلال "التي تملك...
لقي 17 شخصا حتفهم وأصيب نحو 30 آخرين بجروح جراء انقلاب حافلة ركاب، بسبب فيضانات ضربت...
صوت النواب البريطانيون، ، على قرار لإجبار حكومة بوريس جونسون على نشر الوثائق...