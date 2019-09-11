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متابعة حالة نادرة لمتلازمة مارفين في مستشفى الناصرة الانجليزي للحمل والولادة



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وصلت مؤخرا إلى الإنجليزي للحمل والولادة حالة نادرة لسيدة حامل مع متلازمة تدعى متلازمة مارفين.  تسبب هذه المتلازمة النادرة تضخم في الشريان الأورطي للأم الحامل خلال فترة حملها، الأمر الذي قد يشكل خطرًا على الحامل والجنين في حال أصابتها بتمزّق ونزيف نتيجة التضخم. وعليه، يتوجّب وجودها تحت المراقبة والمتابعة عند أخصائي أمراض القلب.  عن إكتشافها لهذه المتلازمة خلال فترة حملها قالت السيدة أنها كانت بمتابعة عند الدكتورة نبال خمايسي والتي أرسلتها لأجراء الفحوصات الاعتيادية التي يتوجب على كل حامل أن تجريها، وعندها كشفت عن حملها لهذه المتلازمة.  من الجدير بالذكر بأن السيدة تتابع عند طبيب قلب منذ صغرها، لأسباب لا تتعلق بهذه المتلازمة، لكن خلال الحمل إكتشفوا حملها لهذه المتلازمة، ولهذا طُلب منها المتابعة عند طبيب أخصائي أمراض وراثية، بسبب إمكانية حملها لطفل يحمل نفس المتلازمة، وقد رفضت إجراء الفحص للجنين، واستمرت بمتابعة الحمل عند د. يعقوب زخريان كون حملها معرّف كحمل في خطر. في منتصف الشهر الثامن إبتدأت الاوجاع وتهيأ جسمها للولادة، إلا أن الطاقم الطبي في الإنجليزي للحمل والولادة نجح بتمديد فترة الحمل حتى أول الشهر التاسع لتلد طفلها بعملية قيصرية أجراها الدكتور فاضل أبو سبيه.  كان من المهم خلال عملية الولادة أن تتواجد الوالدة في غرفة عمليات تشمل كل ما تحتاجه من وجبات دم وطاقم طبي مرافق خاص في حال الطوارئ، لا سمح الله، نتيجة المتلازمة التي تحملها. في منطقتنا تتواجد هذه المستلزمات وهذه الطواقم فقط وبشكل حصري في مستشفى الناصرة الإنجليزي، حيث أخصائيي أمراض القلب وأطباء أخصائيين في الحمل في خطر وأخصائيي التخدير المميزين.  وقد كانت السيدة بحاجة لمتابعة مكثفة من د. جيمي جدعون وطاقم الأطباء، إذ رافقوها خلال العملية واستمروا بمتابعتها في القسم بشكل مكثف، اذ أن الوالدة تمر بتغييرات جسدية عديدة في اليوم الأول بعد الولادة، خاصة في القلب.  من جهتها، أعربت السيدة عن امتنانها وشكرها لكل الطاقم من الأطباء والممرضات، فرغم كل الألم والتعب تلقت الدعم المعنوي الرائع الذي حسّن تجربة ولادتها، وشاركتنا بفرحتها بإختيارها الإنجليزي للحمل والولادة وأهمية تواجد طاقم مهني جاهز لجميع الحالات.. كما قالت لها والدتها: " المهم تلدي بمستشفى مهني وتكوني بأيدي أمينة بالزبط كيف لما اخترت أولدكم قبل عدة سنوات".  شكرا على المعاملة الحسنة ،الطيّبة والمهنيّة قبل الولادة، خلال الولادة وبعد الولادة، حتى بقسم الخدّج المعاملة ممتازة.وبدورنا، نتمنى للعائلة أحلى الأيام والسنين بالصحة والبركات، وليجعل الله الطفل من أبناء السعادة.





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