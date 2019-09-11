الناصرة:بلدية, الناصرة, تنظم, معرض, التشغيل, الثاني,

تحت رعاية بلدية الناصرة وقسم الرفاه الاجتماعي ومركز تمكين للغرد والاسرة ومكتب العمل وخدمات التشغيل اقيم صباح اليوم الاربعاء في فندق جولدن كراون بمدينة الناصرة معرض التشغيل الثاني.

بحيث افتتح اليوم بكلمة ترحيب لمركز الفرد والاسرة من قبل العاملة الاجتماعية ملاك جبارين التي رحبت بكافة الحضور من الرجال والنساء والشابات والشابات الذين حضروا من اجل الاتطلاع على معرض التشغل وعلى الـ١٥ مشغل المتواجدين في هذا اليوم من اجل الاتطلاع على الوظائف المطلوبة والتسجيل لها خاصة وان هنالك اكثر من ٢٠٠ وظيفة تم عرضها خلال هذا المعرض.ومن ثم تحدث رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام عن المعرض واهميته لمدينة الناصرة وشبانها وشاباتها مؤكداً على اهمية العمل من اجل بناء خطة حياةوتنظيم نمط حياة من اجل العيش بحياة كريمة.وتلته بالحديث مديرة مصلحة التشغيل السيدة نبيلة جبور التي تطرقت على المحطات المتواجدة في معرض التشغيل وعن اهمية الاستفسار عن الوظائفالمطروحة واهمية الالتحاق بها.والجدير ذكره بانه قد شارك في هذا المعرض المئات من اهالي مدينة الناصرة والمنطقة.