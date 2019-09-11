تقرير, رسمي, يكشف, أسباب, وفاة, اسراء, غريب,

كشف تقرير طبي نشرت وكالة "معا" الفلسطينية نسحة منه، اليوم الاربعاء، ان سبب وفاة الفتاة اسراء غريب نجم عن مضاعفات نتيجة الإصابات المتعددة التي تعرضت لها.

ووفقا للتقرير، فإن غريب توفيت بسبب قصور حاد في الجهاز التنفسي نتيجة تجمع الهواء في المنصف والأنسجة تحت الجلد في الصدر نتيجة لمضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها.وكانت قد اكدت وزارة العدل بأن اختصاصي الطب الشرعي في بيت لحم د. أشرف القاضي، قام بتسليم التقرير النهائي للطب العدلي، المُتعلق بإجراء الصفة التشريحية على جثة المتوفاة إسراء ناصر يوسف غريب إلى النيابة العامة، صاحبة الاختصاص في التحقيق وتحريك الدعوى العمومية.وفي السياق، أعلنت النيابة العامة، مساء أمس عن عقد مؤتمر صحفي لعرض ما توصلت إليه من نتائج بملف الدعوى الخاص بالفتاة إسراء غريب وذلك يوم الخميس المقبل 12/9/2019 في تمام الساعة 10.00 ظهراً في قاعة المؤتمرات الحكومية – وزارة الاعلام - رام الله.