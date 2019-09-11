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فيديو وصور - اجواء مشحونة خلال مناقشة قانون الكاميرات وعودة يلصق هاتفه بوجه نتانياهو ويصوره



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



مع انتهاء خطاب رئيس الحكومة نتانياهو اليوم في جلسة التصويت بالقراءة الاولى على مشروع قانون الكاميرات في صناديق الاقتراع للانتخابات , اقترب النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة من نتناياهو والصق  هاتفه النقال بوجهه.



واثار تصرف عودة موجة غضب لدى الاحزاب اليمينة حيث شهدت الجلسة اجواء مشحونة .



تصوير - יצחק הררי, דוברות הכנסת*




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