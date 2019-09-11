فيديو وصور - اجواء مشحونة خلال مناقشة قانون الكاميرات وعودة يلصق هاتفه بوجه نتانياهو ويصوره

مع انتهاء خطاب رئيس الحكومة نتانياهو اليوم في جلسة التصويت بالقراءة الاولى على مشروع قانون الكاميرات في صناديق الاقتراع للانتخابات , اقترب النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة من نتناياهو والصق هاتفه النقال بوجهه.

تصوير - יצחק הררי, דוברות הכנסת*

واثار تصرف عودة موجة غضب لدى الاحزاب اليمينة حيث شهدت الجلسة اجواء مشحونة .