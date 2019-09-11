نتنياهو, لنشطاء, اليمين:, العرب, يريدون, إبادتنا, مع, اطفالنا!,

جاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة اليوم الاربعاء :" يستمر العنصري المنفلت بنيامين نتنياهو بتحريضه الدموي ضد المواطنين العرب والقيادات العربية، إذ ارسل نتنياهو رسالة خاصة الى متابعيه عبر موقع فيسبوك حرّض فيها على المواطنين العرب والنائب أيمن عودة. جاء فيها: "يجب منع إقامة حكومة يسار خطيرة الأسبوع القادم مع لابيد وعودة، غانتس وليبرمان، حكومة يسار علمانية، ضعيفة، ترتكز على العرب الذين يريدون ابادتنا جميعًا، أطفال، نساء ورجال. والتي ستسمح لايران بالحصول على قنبلة نووية لتبيدنا جميعًا".

وفي ذات السياق تواصل النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة مع ممثلي شبكة الفيسبوك في البلاد وطالبهم بازالة هذه الرسائل المحرضة على وجه السرعة.وطالبت القائمة المشتركة أحزاب المعارضة بإدانة تصريحات نتنياهو الدمويّة التحريضيّة ضد المواطنين العرب غير آبه بالنتائج المُحتملة التي يمكن أن تولدها كهذه تصريحات. وقالت القائمة، إن نتنياهو مأزوم وخائف من تأثير المواطنين العرب ويسعى للتحريض اليومي ضدهم.واكدت القائمة المشتركة على أن أمام المواطنين العرب فرصة تاريخية لإسقاط نتنياهو وتصريحاته العنصرية ومشاريعه الدموية التي يتاجر بها من أجل حفنة أصوات ولحماية نفسه من السجن.