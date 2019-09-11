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عيساوي فريج: لا أريد أن أكون شريكاً في مسرحية نتنياهو لذلك سأقاطع جلسة الكنيست حول قانون الكاميرات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




اعلن النائب عيساوي فريج اليوم الأربعاء عن مقاطعته لجلسة الكنيست اليوم التي ستبحث في قانون الكاميرات الذي اعلن المستشار القضائي للكنيست أيال يينون انه قانون يمس بحق المساواة.


وقال النائب فريج:" نتنياهو سيسعى الى تحويل جلسة الكنيست الى مشهد صاخب مليئ بالصراخ والنقاشات وسيستغل ذلك تماماً " كالعرب يتدفقون" ولذلك  سأقاطع الجلسة ولن اشارك او اصوت على هذا القانون السيء والعنصري".




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