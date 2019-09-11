عيساوي, فريج:, لا, أريد, أن, أكون, شريكاً, في, مسرحية, نتنياهو, لذلك, سأقاطع, جلسة, الكنيست, حول, قانون, الكاميرات,

اعلن النائب عيساوي فريج اليوم الأربعاء عن مقاطعته لجلسة الكنيست اليوم التي ستبحث في قانون الكاميرات الذي اعلن المستشار القضائي للكنيست أيال يينون انه قانون يمس بحق المساواة.وقال النائب فريج:" نتنياهو سيسعى الى تحويل جلسة الكنيست الى مشهد صاخب مليئ بالصراخ والنقاشات وسيستغل ذلك تماماً " كالعرب يتدفقون" ولذلك سأقاطع الجلسة ولن اشارك او اصوت على هذا القانون السيء والعنصري".

تابعونــا

الناصرة:بلدية الناصرة تنظم معرض التشغيل الثاني 2019-09-11 | 13:47:08 تحت رعاية بلدية الناصرة وقسم الرفاه الاجتماعي ومركز تمكين للغرد والاسرة ومكتب...

تقرير رسمي يكشف أسباب وفاة اسراء غريب 2019-09-11 | 13:33:55 كشف تقرير طبي نشرت وكالة "معا" الفلسطينية نسحة منه، اليوم الاربعاء، ان سبب وفاة...

فيديو وصور - اجواء مشحونة خلال مناقشة قانون الكاميرات وعودة يلصق هاتفه بوجه نتانياهو ويصوره 2019-09-11 | 13:07:34 مع انتهاء خطاب رئيس الحكومة نتانياهو اليوم في جلسة التصويت بالقراءة الاولى على...

نتنياهو لنشطاء اليمين: العرب يريدون إبادتنا مع اطفالنا! 2019-09-11 | 12:57:42 جاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة اليوم الاربعاء :" يستمر العنصري المنفلت...

اعتقال شابين من المغار وسخنين بعد ضبط بندقيتي كارلو 2019-09-11 | 11:49:48 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي : اعتقلت الشرطة شابين ...

اعتقال شابة (18 عامًا) من أم الفحم بعد العثور على مخمّس داخل حقيبتها​ في نوف هجليل - نتسيرت عيليت 2019-09-11 | 11:23:15 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي : خلال نشاط مبادر به لافراد...

قلنسوة -وفاة الشاب عبد اللطيف تايه متأثرا بجراحه 2019-09-11 | 11:17:13 توفي قبل قليل في المستشفى وفاة الشاب عبد اللطيف تايه من قلنسوة في الثلاثينات من...

العثور على الشابة وصال ابو ربيعة من بئر السبع سالمة 2019-09-11 | 10:38:57 اعلنت الشرطة اليوم الاربعاء انه تم العثور على المفقودة وصال ابو ربيعة من سكان بئر...

بعد تعرضه لاطلاق نار مرتين، المحامي الفحماوي احمد امين يكتب وصيته- أبنائي الأعزاء! أن قُتلت فلا تحزنوا ولا تغضبوا 2019-09-11 | 10:01:29 بعد تعرضه لاطلاق نار مرتين ، اقدم المحامي احمد امين ابن مدينة ام الفحم على كتابة ...