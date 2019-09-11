اعتقال, شابين, من, المغار, وسخنين, بعد, ضبط, بندقيتي, كارلو,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي : اعتقلت الشرطة شابين مشتبهين وهما بطريقهما لتنفيذ صفقة بيع أسلحة غير قانونية، حيث ضبطت الشرطة داخل سيارة المشتبهين رشاشين من طراز "كارلو" داخل حقيبه وضعت في المقعد الخلفي بجوار طفلتيه، وتم تقديم لوائح اتهام وطلب تمديد توقيف المتهمين حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدهما*

قبل حوالي ثلاثة أسابيع ( 22/8)، مع الانتقال من المسار السري إلى المسار العلني من التحقيق، قام شرطيون سريون بالقاء القبض على المتهم الأول (28 عاما من المغار) ، بين مفترق الحمرا ودير حنا ، بينما كان في طريقه لعقد صفقة بيع اسلحة غير قانونية مع المتهم الآخر (21عاما من مدينة سخنين).مع إلقاء القبض على المتهم الأول، دُهش الشرطيون السريون لما رأت اعينهم حيث وجدوا في سياره المتهم طفلتيه، البالغات من العمر 3 سنوات وشهر واحد فقط، وكذلك زوجته.*أثناء عملية التفتيش، تم العثور على حقيبه في المقعد الخلفي بجانب الطفلتين، وبداخلها رشاشين من طراز "كارلو" خطط المتهم الأول (من سكان المغار) بيعهما إلى المتهم الثاني (من مدينة سخنين) الذي تم القاء القبض عليه ايضًا وهو في طريقه لتنفيذ الصفقة*.تم إلقاء القبض على المتهمين والتحقيق معهم حيث تم تمديد توقيفهم على يد المحكمة من وقت لآخر وفقًا لطلب الشرطة في المحكمة واليوم(11/9) بعد الإنتهاء من جمع القرائن الأدلة ونقلها إلى النيابة العامة لواء الشمال، تم تقديم لوائح اتهام مرفقة بطلب تمديد توقيفهم حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدهم بتهم التآمر لارتكاب جرائم بيع أسلحة غير قانونية وتنفيذ هذه الصفقات* .خلال تحقيق، الذي أجراه محققو فريق تحقيق خاص، تحقيق مهني موضوعي ونوعي، تبين أن المتهم (من المغار) قام بالتآمر مع خمسة مشتبهين آخرين ليعقدوا وينفذوا صفقات بيع أسلحة مختلفة بشكل غير قانوني.تم القاء القبض على المشتبهين الخمسة (32،26 عام من الرامه ، 35،23 عام من مدينة سخنين ، 26 عام من المغار) ومع نهاية التحقيق وجمع الأدلة والقرائن الكافية ضدهم، قدمت اليوم النيابة العامة لواء الشمال ضدهم لوائح اتهام مرفقة بطلب تمديد توقيفهم حتى نهاية الإجراءات القانونية والتي توجه لهم تهم جنائية وجرائم التآمر لعقد صفقات بيع اسلحة غير قانونية والتجارة بالأسلحة غير قانونية.للحصول على نسخة من لوائح الاتهام ، يمكنكم التوجه الى المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في لواء الشمال وحيفا - أمير صغَيّر.*ستواصل شرطة إسرائيل استخدام مجموعة متنوعة من التدابير والوسائل لمنع التجارة بالأسلحة وحيازتها واستخدامها بشكل غير قانوني من أجل ضمان حياه آمنه ومستقره للمواطنين الملتزمين بالقانون وإحالة مرتكبي الجرائم الى العدالة*.