تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-11 13:58:15 الحكم بالسجن المؤبد بحق مرشد الإخوان في مصر و 10 آخرين في قضية التخابر مع حماس |  2019-09-11 14:46:00 متابعة حالة نادرة لمتلازمة مارفين في مستشفى الناصرة الانجليزي للحمل والولادة |  2019-09-11 13:47:08 الناصرة:بلدية الناصرة تنظم معرض التشغيل الثاني |  2019-09-11 13:33:55 تقرير رسمي يكشف أسباب وفاة اسراء غريب |  2019-09-11 13:07:34 فيديو وصور - اجواء مشحونة خلال مناقشة قانون الكاميرات وعودة يلصق هاتفه بوجه نتانياهو ويصوره |  2019-09-11 12:57:42 نتنياهو لنشطاء اليمين: العرب يريدون إبادتنا مع اطفالنا! |  2019-09-11 12:36:46 عيساوي فريج: لا أريد أن أكون شريكاً في مسرحية نتنياهو لذلك سأقاطع جلسة الكنيست حول قانون الكاميرات |  2019-09-11 12:14:20 نقل مايكل شوماخر لمستشفى في باريس لتلقي ” علاج سري “ |  2019-09-11 11:49:48 اعتقال شابين من المغار وسخنين بعد ضبط بندقيتي كارلو |  2019-09-11 11:23:15 اعتقال شابة (18 عامًا) من أم الفحم بعد العثور على مخمّس داخل حقيبتها​ في نوف هجليل - نتسيرت عيليت |  2019-09-11 11:17:13 قلنسوة -وفاة الشاب عبد اللطيف تايه متأثرا بجراحه |  2019-09-11 10:38:57 العثور على الشابة وصال ابو ربيعة من بئر السبع سالمة |  2019-09-11 10:01:29 بعد تعرضه لاطلاق نار مرتين، المحامي الفحماوي احمد امين يكتب وصيته- أبنائي الأعزاء! أن قُتلت فلا تحزنوا ولا تغضبوا |  2019-09-11 09:54:03 الولايات المتحدة تحيي الذكرى الـ 18 لاعتداءات 11 سبتمبر |  2019-09-11 09:45:31 مواطن من عرابة يعثر على معدات وأواني وجرار أثرية عمرها أكثر من 4500 عاما داخل مغارة ويسلمها لسلطة الأثار |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال شابين من المغار وسخنين بعد ضبط بندقيتي كارلو



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم  الشرطة للاعلام العربي : اعتقلت الشرطة شابين  مشتبهين وهما بطريقهما لتنفيذ صفقة بيع أسلحة غير قانونية، حيث ضبطت الشرطة داخل  سيارة المشتبهين  رشاشين من طراز "كارلو" داخل حقيبه وضعت في المقعد الخلفي بجوار طفلتيه، وتم تقديم لوائح اتهام وطلب تمديد توقيف  المتهمين حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدهما*


 قبل حوالي ثلاثة أسابيع ( 22/8)، مع الانتقال من المسار السري إلى المسار العلني من التحقيق، قام شرطيون سريون بالقاء القبض على المتهم الأول (28 عاما من المغار) ، بين مفترق الحمرا ودير حنا ، بينما كان في طريقه لعقد صفقة بيع اسلحة غير قانونية مع المتهم الآخر (21عاما من مدينة سخنين).  

مع إلقاء القبض على المتهم الأول، دُهش الشرطيون السريون لما رأت اعينهم  حيث وجدوا في سياره المتهم طفلتيه، البالغات من العمر 3 سنوات وشهر واحد فقط، وكذلك زوجته.

 *أثناء عملية التفتيش، تم العثور على حقيبه في المقعد الخلفي بجانب الطفلتين، وبداخلها رشاشين من طراز "كارلو" خطط المتهم الأول (من سكان المغار) بيعهما إلى المتهم الثاني (من مدينة سخنين) الذي تم القاء القبض  عليه ايضًا وهو في طريقه لتنفيذ الصفقة*.


 تم إلقاء القبض على المتهمين والتحقيق معهم حيث تم تمديد توقيفهم على يد المحكمة من وقت لآخر وفقًا لطلب الشرطة في المحكمة واليوم(11/9) بعد الإنتهاء من جمع القرائن الأدلة ونقلها إلى النيابة العامة لواء الشمال، تم تقديم لوائح اتهام مرفقة بطلب تمديد توقيفهم حتى نهاية  الإجراءات القانونية ضدهم    بتهم التآمر لارتكاب جرائم بيع أسلحة  غير قانونية وتنفيذ هذه الصفقات* .


 خلال تحقيق، الذي أجراه محققو فريق تحقيق خاص، تحقيق مهني موضوعي ونوعي، تبين أن المتهم (من المغار) قام بالتآمر مع خمسة مشتبهين آخرين ليعقدوا وينفذوا صفقات بيع أسلحة مختلفة بشكل غير قانوني.


 تم القاء القبض على المشتبهين الخمسة (32،26 عام من الرامه ، 35،23 عام من مدينة سخنين ، 26 عام من المغار) ومع نهاية التحقيق وجمع الأدلة والقرائن الكافية ضدهم، قدمت اليوم النيابة العامة لواء الشمال ضدهم لوائح اتهام  مرفقة بطلب تمديد توقيفهم حتى نهاية الإجراءات القانونية والتي توجه لهم تهم جنائية وجرائم التآمر لعقد صفقات بيع اسلحة غير قانونية والتجارة بالأسلحة  غير قانونية.


 للحصول على نسخة من لوائح الاتهام ، يمكنكم التوجه الى المتحدث الرسمي  باسم النيابة العامة في لواء الشمال وحيفا - أمير صغَيّر.


 *ستواصل شرطة إسرائيل استخدام مجموعة متنوعة من التدابير والوسائل لمنع التجارة بالأسلحة وحيازتها واستخدامها بشكل غير قانوني من أجل ضمان حياه آمنه ومستقره للمواطنين الملتزمين بالقانون وإحالة مرتكبي الجرائم الى العدالة*.




كلمات متعلقة

اعتقال, شابين, من, المغار, وسخنين, بعد, ضبط, بندقيتي, كارلو,

تابعونــا

الناصرة:بلدية الناصرة تنظم معرض التشغيل الثاني الناصرة:بلدية الناصرة تنظم معرض التشغيل الثاني 2019-09-11 | 13:47:08

تحت رعاية بلدية الناصرة وقسم الرفاه الاجتماعي ومركز تمكين للغرد والاسرة ومكتب...

تقرير رسمي يكشف أسباب وفاة اسراء غريب تقرير رسمي يكشف أسباب وفاة اسراء غريب 2019-09-11 | 13:33:55

كشف تقرير طبي نشرت وكالة "معا" الفلسطينية نسحة منه، اليوم الاربعاء، ان سبب وفاة...

فيديو وصور - اجواء مشحونة خلال مناقشة قانون الكاميرات وعودة يلصق هاتفه بوجه نتانياهو ويصوره فيديو وصور - اجواء مشحونة خلال مناقشة قانون الكاميرات وعودة يلصق هاتفه بوجه نتانياهو ويصوره 2019-09-11 | 13:07:34

مع انتهاء خطاب رئيس الحكومة نتانياهو اليوم في جلسة التصويت بالقراءة الاولى على...

نتنياهو لنشطاء اليمين: العرب يريدون إبادتنا مع اطفالنا! نتنياهو لنشطاء اليمين: العرب يريدون إبادتنا مع اطفالنا! 2019-09-11 | 12:57:42

جاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة اليوم الاربعاء :" يستمر العنصري المنفلت...

عيساوي فريج: لا أريد أن أكون شريكاً في مسرحية نتنياهو لذلك سأقاطع جلسة الكنيست حول قانون الكاميرات عيساوي فريج: لا أريد أن أكون شريكاً في مسرحية نتنياهو لذلك سأقاطع جلسة الكنيست حول قانون الكاميرات 2019-09-11 | 12:36:46

اعلن النائب عيساوي فريج اليوم الأربعاء عن مقاطعته لجلسة الكنيست اليوم التي...

اعتقال شابة (18 عامًا) من أم الفحم بعد العثور على مخمّس داخل حقيبتها​ في نوف هجليل - نتسيرت عيليت اعتقال شابة (18 عامًا) من أم الفحم بعد العثور على مخمّس داخل حقيبتها​ في نوف هجليل - نتسيرت عيليت 2019-09-11 | 11:23:15

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي : خلال نشاط مبادر به لافراد...

قلنسوة -وفاة الشاب عبد اللطيف تايه متأثرا بجراحه قلنسوة -وفاة الشاب عبد اللطيف تايه متأثرا بجراحه 2019-09-11 | 11:17:13

توفي قبل قليل في المستشفى وفاة الشاب عبد اللطيف تايه من قلنسوة في الثلاثينات من...

العثور على الشابة وصال ابو ربيعة من بئر السبع سالمة العثور على الشابة وصال ابو ربيعة من بئر السبع سالمة 2019-09-11 | 10:38:57

اعلنت الشرطة اليوم الاربعاء انه تم العثور على المفقودة وصال ابو ربيعة من سكان بئر...

بعد تعرضه لاطلاق نار مرتين، المحامي الفحماوي احمد امين يكتب وصيته- أبنائي الأعزاء! أن قُتلت فلا تحزنوا ولا تغضبوا بعد تعرضه لاطلاق نار مرتين، المحامي الفحماوي احمد امين يكتب وصيته- أبنائي الأعزاء! أن قُتلت فلا تحزنوا ولا تغضبوا 2019-09-11 | 10:01:29

بعد تعرضه لاطلاق نار مرتين ، اقدم المحامي احمد امين ابن مدينة ام الفحم على كتابة ...

مواطن من عرابة يعثر على معدات وأواني وجرار أثرية عمرها أكثر من 4500 عاما داخل مغارة ويسلمها لسلطة الأثار مواطن من عرابة يعثر على معدات وأواني وجرار أثرية عمرها أكثر من 4500 عاما داخل مغارة ويسلمها لسلطة الأثار 2019-09-11 | 09:45:31

عثر المواطن أحمد نصار ياسين (45 عاما) من مدينة عرابة الاسبوع الماضي على أواني...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ايلات شارع 90 انقلاب سيارة حادث الشرطة اتجاه الجنوب اصابات متفاوته اسعاف مستشفى مجلس اقليمي البطوف بحث نفوذ حدود سبل توسيعها ياسر عمر اجتماع جلسة نشأت ملحم عملي اطلاق نار تل ابيب مسعدة الضلوه ولد شقيق المشتبه اصابة حرجة بركة محمد شنك سباحة غرق عربي بركة يت حنينا القدس عين بوكيك البحر الميت شرطة اسعاف محاولات فندق مصرع انعاش حراك وطني شباب اعلان اضراب الثانوية المدارس الاعدادية القدس الاوضاع يوم واحد محمد سرحان قطار سكة الحجاز مدينة حيفا بيسان مشاركة رحلة عودة تعيين البروفيسور نعيم شحادة مديرا لمعهد الغدد الصماء في مستشفى رمبام حيفا شاب القدس رافعة انقاذ حمامة عالقة شرفة منزل خطر حياته سائقوا شركة ايجد مواصلات حافلات يتظاهرون في القدس احتجاجا على ظروف عملهم التأمين الوطني ملايين نصب احتيال شبكة سرقة مبالغ شيكل كفرمندا حيفا مشتبهون الحركة الاسلامية الشق الشمالي الالاف يتظاهرون نصرة ام الفحم هدم بيوت بير هداج النقب جرافات الداخلية حملة اقتلاع عرب خيام تشريد عائلات 7 بيوتعاصفة ثلجية امطار رياح استعدادات مكثفة البلاد القدس شوارع مسيرة وادي العين كوكب ابو الهيجا مشاركة واسعة قرية شادي ناصر جثة الطيرة اللد جنائي شبهات الشرطة العثور
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com