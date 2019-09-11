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اعتقال شابة (18 عامًا) من أم الفحم بعد العثور على مخمّس داخل حقيبتها​ في نوف هجليل - نتسيرت عيليت



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي : خلال نشاط مبادر به لافراد الشرطة في مدينة نوف هجليل، رصد افراد الشرطة  راكب دراجة نارية دون خوذة.  تم توقيف الراكب الذي رأى رجال الشرطة عندها حاولت الراكبه  التي كانت خلفه اخفاء حقيبتها ونقلها إلى سيارة خاصة سافرت على مقربة منهما.



 أفراد الشرطة الذين شاهدوا الحدث اقتربوا من المشتبهة وأمروها بتسليم حقيبتها.


 أثناء تفتيش حقيبه الراكبه/ المشتبهة  (شابه تبلغ من العمر 18 عامًا من سكان مدينة أم الفحم)، تم ضبط قبضه حديدية داخلها. على الفور تم توقيف المشتبهة وأحيلت الى التحقيق في مركز شرطة نوف هجليل.


 شرطة إسرائيل ترى بشدة  مخالفات حيازة السكين أو القبضه الحديدية (لكمه حديد) وتعتبرها إنتهاكًا شديدًا للقانون ، كونها ظاهرة تنطوي على خطر كبير في حالة إندلاع مشاجرات وإحداث عنف.  اليوم نشهد سهولة للتدهور لحالات بها يتم إشهار السكين  أو القبضة الحديدية أثناء مشاجرات على اسباب تافهة والتي تنتهي في غالبية الأحيان  بإصابات خطيرة وحتى الى فقدان الحياة، لذلك تعمل الشرطة  بشكل مكثف وحازم بهدف الحد من هذه المخالفات الخطرة بهدف الحفاظ على امن وسلامة الجمهور.




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